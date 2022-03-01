民眾檢舉台中港臨港路與南橫一路口，疑似遭人非法回填廢棄物，影響台中國際港的國際觀瞻。（陳世宗攝）

台中港臨港路與南橫一路口，民眾發現有疑非法回填廢棄物，向相關單位提出檢舉！台中港務警察總隊接獲110通報後，台中港務分公司1日獲報前往現場勘查後，發現是整地工程地上的垃圾，而非是回填建築或事業廢棄物，引起港區各界一場虛驚。

警方指出，110昨天接獲檢舉報案，指台中港臨港路與南橫一路口，疑非遭不肖業者回填建築廢棄物，使台中港國際門戶淪為廢棄物的天堂，不僅影響環境衛生，更有礙國際港口的觀瞻。

台中港務警察總隊昨日下午5時接獲通報，派中突堤中隊員警於晚上9時會同台中港務分公司勞安處人員到現場勘查，發現現場有3輛挖土機及1輛堆土機，卻因夜間視線不佳，無法洞察是何廢棄物？

台中港務分公司說，今天上午再度前往勘查確認沒有回填廢棄物，是承租人整地中，地上所見即為整地的垃圾，由承租人派人處理中；民眾發現誤以為是用建築廢棄物回填提出檢舉，業者並未違規，但感謝民眾對於公共工程的監督和重視，港務分公司將會持續監督廠商整地的土方來源，確保施工品質及環境衛生。

貨櫃場業者指出，台中港貨櫃裝卸量去年達到197萬9221TEU較前年同期成長8.69％，隨著貨櫃裝卸量的攀升，中部有5000多輛貨櫃車交櫃尖峰時間，貨櫃車大排長龍造成塞車，方與貨櫃貨運公會共同向港務公司承租1.6公頃己閒置多年的空地，作為貨櫃車及拖板車臨時停車場。

業者強調，因臨時停車場目前整地中，北側較高方將土方運至較低的南側，現場早有民眾亂丟垃圾等，加上整地清出的樹枝堆放在現場還沒運走，方引起民眾的誤會。