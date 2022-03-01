俄烏戰火持續延燒，引發國際關注，慈濟基金會說，證嚴法師不忍烏克蘭人民飽受砲火摧殘，惶恐緊張的畫面，一張張無助的臉孔，觸動人心，為此慈濟基金會正積極尋求管道，著手籌集物資，希望以人道援助精神在波蘭提供急難救助發放物資，援助烏克蘭難民，協助他們安身、安心。

「看他們逃難，有的揹著幼小的孩子，手牽著小孩子，大的還要跟著抱比較小的。總而言之，這樣攜家帶眷，一大家人在人潮中逃難，哪裡是終站、哪裡可以停歇⋯⋯」，證嚴法師憂心烏克蘭人民處境，在2月28日的志工早會呼籲人人用真誠的心來祈禱，祈禱天下平安，祈禱人人心平氣和，「唯有人心平靜和氣，這人禍才能平息。」

慈濟基金會說，根據聯合國統計，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，截至2月28日為止，5天來已經造成平民102人死亡、304人受傷，約50萬人逃離烏克蘭。

慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，從敘利亞到阿富汗，慈濟基金會對戰亂國家，均秉持人道主義的立場伸出援手進行難民援助，這次也同樣會統合全球的慈濟人的管道和資源，盡快展開難民援助行動。

目前情勢，烏克蘭難民一半以上都逃往鄰國波蘭。而留在烏克蘭國內的民眾，則有數百萬民，包含弱勢族群與長者被迫擠在地鐵站等防空設施內，以躲避空襲。

慈濟基金會表示，已連繫波蘭當地和歐洲臨近的慈濟志工與愛心人士，籌集難民所需生活、醫療用品、毛毯、食物等緊急物資，提供給邊界或波蘭境內的難民。未來再視局勢發展，評估後續人道援助行動。