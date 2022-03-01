婚友社正妹被拒絕，這理由讓人火大！1名男網友花萬元參加婚友社，日前聽說有位神似女明星的女生會參加活動，他原本考慮是否也參加，一問之下得知女生像「陳妍希、宋芸樺」，他竟隨即心想「好險」，他說陳妍希、宋芸樺「長得就普通人，外貌一般，會紅是因為她們有演到好電影」，超扯理由讓其他網友傻眼。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文抱怨自己「婚友社踩雷」經驗，他說先前他花了1萬多元參加婚友社，希望求得好姻緣，日前聽婚友社說有位長得像女明星的女生將會參加，他好奇之下問對方是哪位女明星，對方回覆是「陳妍希、宋芸樺」，他聽完當下心裡想法是「好險」。

男網友拒絕參加婚友社活動的原因竟是對方長得像「陳妍希、宋芸樺」，他說陳妍希、宋芸樺「長得就普通人，外貌一般。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，他得知前來相親的女生長得像陳妍希、宋芸樺，「我聽完心裡覺得好險，還好有先問，因為我根本不想參加」，他說這2名女明星「長得就像普通人，外貌一般，會紅是因為她們有演到好電影」，還說他加入這間婚友社是浪費錢了，PO文曝光引發討論。

其他網友留言「你家是不是沒鏡子」、「一個從沒露過臉的人，歸剛在那邊挑人長相」、「你的人生除了幻想，沒了嗎」、「也難怪你會去婚友社了」、「有夢最美」、「先show出你嫌棄別人的帥氣臉龐」、「趙哥的口頭蟬，你什麼咖」、「還好你沒去，少浪費一個名額」；也有網友說原PO疑似經常PO「創作文」吸引關注，文章真實性很低。