桃園平鎮工廠惡火！火舌狂竄1人受困 轎車隔牆遭火噬

桃園平鎮工廠大火1人逃出是否還有人受困消防人員搜救中。(消防局提供)

桃園平鎮工廠大火1人逃出是否還有人受困消防人員搜救中。(消防局提供)

桃園平鎮工廠大火1人逃出是否還有人受困消防人員搜救中。(消防局提供)

桃園平鎮工業區佳鎂科技工廠大火，網友紛紛分享大火照。（翻攝臉書《我是平鎮人》、PTT）

桃園市平鎮工業區佳鎂科技，1日晚間近8時發生大火，只見熊熊火球與濃煙直竄天空，數公里外都能清楚看見，現場還傳出陣陣爆炸，連消防人員布的水線都被燒掉。平鎮居民紛紛上網分享家中拍到的大火照片、影片，更有人驚呼：確定不是烏克蘭嗎？

目前這場大火仍持續延燒，已知有一名男性員工自行逃出，仍有1人受困在火場內，至於其餘是否還有人受困在內，消防人員仍然持續搜救當中。

消防隊指出，接獲110派遣案件稱平鎮區工業三路有火災發生，經到場查看初步了解為佳鎂科技股份有限公司，製造鋁鎂合金鍛造，不明原因起火爆炸，火勢延燒到一旁金傳貿易股份有限公司，金傳貿易股份有限公司工作人員都已逃出，據金傳工作人員稱佳鎂科技股份有限公司目前疑似一名員工受困。已協助路口管制交通及疏導。

眾多網友在臉書社團《我是平鎮人》貼出大火的照片、影片，直呼：「超大煙的」、「好大的火」、「濃煙密佈」、「隔壁棟也燒起來了，阿彌陀佛好在今天風不像前幾天這麼大。」。

PTT網友也熱烈討論：「確定不是烏克蘭？」、「俄羅斯打來了」、「好像被炸彈炸到喔」、「怎看起來像是烏克蘭」、「這火光比烏克蘭還大」、「炸彈之父丟到這來？」、「不知道以為桃園被炸了」、「同一個工業區之前才燒死一堆消防員」、「平鎮工業區的工安真的很扯」、「美國人來就炸，確定是失火？」、「拿戰場照片來污衊桃園真不道德」。