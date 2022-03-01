40歲大陸女星范冰冰擁有立體五官、白皙肌膚，是演藝圈公認的白雪公主，近日她甩開陰陽合約風波，飛到南韓客串JTBC戲劇《Insider》，未料肌膚大過敏導致佈滿紅斑，讓她忍不住哀號：「欲哭無淚。」

范冰冰2018年因捲入逃稅風波而遭大陸演藝圈封殺，還跟論及婚嫁的男星李晨分手；沉澱3年多，范冰冰積極地尋覓復出螢光幕的機會，除了拍攝時尚雜誌及出席活動，更飛到南韓客串姜河那與李裕英主演的最新韓劇《Insider》，未料引起陸、韓網友反彈，慘吞排山倒海的罵名。

范冰冰臉部、脖子都過敏，讓她欲哭無淚。（圖／小紅書@范冰冰）

不知是否因此壓力過大，范冰冰最近在小紅書公開皮膚嚴重過敏的照片，畫面中，范冰冰的眼眶到太陽穴都是一條一條的紅痕，連脖子都爬滿紅斑，狀況相當慘不忍睹，她低落地表示：「因為我從來都沒有過敏過，我就非常的緊張，我很害怕，因為我出差，又沒有帶非常非常多的急救護膚品。」為了改善過敏，范冰冰立刻衝到藥妝店購買活泉水和和B5萬用修復霜急救，最後不忘替自家品牌宣傳。

不過，范冰冰人目前正在風頭上，不少酸民都湧入留言區批評她的素顏和膚況，甚至連髮際線都有得說，諷刺范冰冰現在長得有點怪，以及懷疑是否植髮了。