中央紀委國家監委網站公佈最新反貪腐消息：遼寧省現任副省長、省公安廳廳長王大偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。這是遼寧省連續第4位曾擔任省公安廳長職務的落馬官員，前3任落馬公安廳長分別為李峰、李文喜與薛恆。

1964年的王大偉是東北黑龍江省望奎人，東北林業大學本科及碩士研究生畢業，哈爾濱工業大學管理學院在職研究生與管理學博士學位。東北林業大學完成研究生學業後任職於國務院經貿辦公室、國家經貿委辦公廳，後轉任中國聯通公司與中國發展研究基金會。

2001年起任黑龍江省哈爾濱市副市長，2007年升任中共哈爾濱市委常委兼市委政法委書記，2009年再轉任任黑龍江省公安廳副廳長。

2013年調任遼寧省公安廳廳長兼省長助理，2017年出任遼寧省副省長。2022年3月1日因嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

近幾年來有大批公安系統高層官員落馬，甚至連已退休多年的公安高層官員都被查出貪凟違法事證遭到判刑入獄。最新落馬的王大偉也成為遼寧省公安廳連續第4位被查處的前任遼寧省公安廳長。

在王大偉之前被查處的前遼寧省公安廳長是薛恆，他長期在遼寧省民政與政法系統工作，曾任凌海與營口市委書記，以及公安廳副廳長、廳長等職，後再升任副省長。2016年薛恆轉任遼寧省政協副主席，5年後以涉嫌違法違紀主動投案，今年2月遭開除黨籍開除公職處分，沒收違法所得，正在司法機關起訴中。

在薛恆之前的李文喜曾任本溪市副市長、遼寧省公安廳副廳長與廳長，1996年被中宣部、人事部授予「人民滿意公務員」榮譽稱號，於2013年退休。但在2021年被查出嚴重違法違紀，遭開除黨籍、取消退休待遇並沒收非法取得財物。

更早之前則是曾在遼寧與新疆擔任公安系統高層官員的李峰，他在2001年出任遼寧省公安廳長兼書記，2012年轉任省人大常委副主任、書記，2016年因拉票賄選被免職。