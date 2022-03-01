拜登指派跨黨派代表團來台，五人背景一次看。（總統府提供）

俄烏大戰正酣之際，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮認為，拜登此次會派團訪台，可能是因為AIT向美國國內反映，台灣民眾對美國沒有出兵幫助烏克蘭感到不滿，並灌爆AIT臉書；再來就是這個代表團未來還將訪問日本，可能會討論到美日台的防務問題。

宅神朱學恒1日晚間邀請郭正亮一起進行網路直播時，針對美國代表團來台，朱學恒問郭正亮，「這時候來，台灣突然變超重要嗎？」郭正亮則說，聽說總統府興奮莫名，歡聲雷動，雖然說這五個人都卸任了，但在軍方級別非常高，對軍情影響很大，也和民主黨政府都說得上話。

郭正亮指出，這次是拜登主動的，因為AIT網站被灌爆，有向美國國內反應。AIT應該有回報說，台灣對美國不出兵很不滿，拜登知道台灣不滿，要來安頓民心，表示有把台灣放在心裡，「到底多重要不知道」，但至少他知道烏克蘭的戰事連結到台灣，「看到川普在那邊鬼叫，拜登又看到情報說台灣網友灌爆AIT臉書，應該心裡有點感觸」。

郭正亮分析，這個代表團後續還要去日本，「有人就會瞭解說，搞不好他有一些具體的建議，有關台日美未來軍事合作要如何進行，可能會稍微討論」。

另外，郭正亮也透露，美國前國務卿蓬佩奧訪台是已經先約好的，蔡英文總統也和AIT打過招呼，就沒有和蓬佩奧吃飯，而是由副總統賴清德出席，表示尊重執政黨的地位，但拜登的五人團，總統府完全沒預料到。