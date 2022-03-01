恐怖習慣讓她下半身「內外中鏢」！1名女網友日前因胯下癢到皮膚科就診，醫師發現她大腿內側和屁股有大面積抓痕、佈滿血絲，為黴菌感染，追問之下女網友坦承因認為「護墊」很方便、不用洗內褲，因此每天穿戴，下體悶熱下不但導致感染股癬，就連私密處也遭念珠菌感染，流出白色乳酪狀分泌物。

皮膚科醫師蔡逸姍在節目《醫師好辣》中分享，1名年約40歲的職場女強人到診間看診「胯下癢」，蔡檢查後發現對方大腿內側和屁股呈現2片地圖狀紅疹，佈滿血絲與傷口，確定是黴菌感染，又稱股癬，此外該病人還有下體分泌物問題，一問才得知該病人竟每天都用「護墊」，造成私密處長期處在悶熱環境、滋生黴菌。

女網友坦承因認為「護墊」很方便、不用洗內褲，因此每天穿戴，下體悶熱下不但導致感染股癬，就連私密處也遭念珠菌感染，流出白色乳酪狀分泌物。（翻攝自《醫師好辣》YouTube）

蔡逸姍說，該病患下體已經有白色、乳酪狀的分泌物，應該是感染「念珠菌」，該病患之後說出自身故事，原來她屢次遭歷任男友嫌棄下體有怪味，曾認為是被男友質疑私生活很亂，但她因工作忙碌一直未就醫，才導致如今「內外中鏢」，遭黴菌、念珠菌感染，蔡因此呼籲女性應時常保持下體通風，偶爾穿裙子，而非緊身褲、內搭褲。

其他網友則留言「整個月都穿護墊太誇張」、「已經被男友嫌有味道就要看醫生了，怎麼會拖到現在」、「內外中鏢太恐怖」、「保持乾燥真的很重要」、「沒辦法想像下體流出乳酪狀分泌物」。