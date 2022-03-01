「半島電視台」（Al Jazeera）2月28日報導，在俄羅斯因入侵烏克蘭而日漸遭國際孤立、部分銀行已被踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）之下，該國最關鍵的經濟生命線中國大陸，也傳出正悄悄劃清界線，部分官方銀行已開始限制或停止對俄羅斯的融資交易。

「半島電視台」整理「路透社」（Reuters）等外媒的消息，稱雖然北京政府拒絕將俄羅斯出兵烏克蘭一事定義為「入侵」，反而譴責西方國家的制裁決定，但大陸官方銀行傳出「悄悄地與陷入困境的俄羅斯經濟保持距離」，包括中國銀行和中國工商銀行已限制對購買俄羅斯商品的融資、中國銀行新加坡分行已停止涉及俄羅斯石油和企業的融資交易等。

香港的法國外貿銀行（Natixis SA）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）認為，北京政府將遵守西方的制裁規定，但繼續通過自身金融體系對俄羅斯進行支援，雖然會受到限制，但仍大有可為。她說：「就連歐洲銀行都還可以為相關能源進口提供融資，那中國大陸銀行有什麼理由不這麼做呢？」

專家指出，待西方擴大制裁範圍並實施次級制裁，才是「真正棘手的時刻」。（圖／路透社）

艾西亞指出，前述中國大陸銀行的舉動，應該只是為了因應現有西方制裁，不代表北京政府即將拋棄俄羅斯。不過「半島電視台」指出，若美國及其盟友推動更嚴厲的制裁，中國大陸將更難在兩者之間維持平衡；法國外貿銀行經濟學者吳卓殷（Gary Ng）便表示，即使在現有制裁之下，中國大陸仍能在很大程度上維持與俄羅斯的合法貿易，但若美國擴大制裁範圍並實施次級制裁（secondary sanction），即同時限制第三國的公司或個人與俄羅斯進行金融和貿易，才是「真正棘手的時候」。