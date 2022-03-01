雖然歐美國家對俄羅斯金融系統開鍘、祭出嚴厲制裁，但為了預防能源危機爆發，卻始終不願對俄國能源業下手，讓該國兩大巨擘Gazprom與Rosneft得以靠著出口天然氣與石油繼續賺取外匯，並成為俄國總統普丁的財務安全網。

身為俄國最大企業之一的Gazprom與Rosneft，迄今未被西方鎖定為制裁目標，足可見它們在能源市場的重要性。兩家公司目前在倫敦掛牌，由於受到西方制裁消息波及，Gazprom與Rosneft股價周一各自暴跌53％與42％。

俄國石油公司Rosneft聲稱自己是俄國的納稅大戶，貢獻該國預算收入的20％。至於天然氣大廠Gazprom在2020年也上繳2.3兆盧布、約320億美元給俄國國庫，約占該國預算收入的6％。

這兩家公司不僅在經濟上舉足輕重，還是普丁政府的最佳政治武器。最近幾月普丁利用Gazprom作為地緣政治籌碼、減少對歐洲的天然氣出口。此舉加劇天然氣短缺危機、並引發該燃料價格狂飆。Gazprom是歐洲最大天然氣供應商。

創建1989年的Gazprom，有超過半數股權是掌握在俄羅斯政府與其控制的企業。目前該公司負責人米勒（Alexei Miller）是普丁親密盟友，他本人曾在2018年被美國列在個人制裁名單當中。

去年當歐洲天然氣價格出現狂漲時，Gazprom被控故意不在短期現貨市場釋出額外天然氣，導致價格不斷飆高，歐洲議員還要求針對Gazprom是否涉及操縱市場價格啟動調查。

至於Rosneft也有逾4成股權是由俄國國營企業所持有。它的負責人謝欽（Igor Sechin）是普丁長期好友。在2014年俄羅斯吞併克里米亞後，謝欽曾遭到美國與歐盟的制裁。

莫斯科長期透過Rosneft擴大它的地緣政治影響力。該石油公司目前的市場版圖已伸入伊拉克、中國、古巴、越南及委內瑞拉等國家。川普政府曾在2020年以Rosneft子公司涉嫌出售石油給委內瑞拉，違反美國制裁規定，而被美國列入黑名單。