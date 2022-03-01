烏克蘭軍方表示，空軍復役飛行員奧克桑琴科上校(Oleksandr Oksanchenko)不幸的在星期五時，乘坐的戰機遭到俄羅斯S-400防空飛彈擊落，總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)將追授他「烏克蘭英雄」的稱號。

代號「灰狼」的奧克桑琴科，他有著超過2000個飛行小時，和最困難的特技飛行表演的能力。在2013~2018年間擔任烏克蘭空軍Su-27戰機的示範表演隊成員，他是烏克蘭空軍的重要門面，經常出席歷年國際航空活動，包括斯洛伐克國際航展(SAIF)、皇家國際航空彩繪(Royal International Air Tattoo)、捷克國際航空節等等，其中2017年皇家國際航空彩繪節時，得到「烏鴉飛行獎」(Crow Flies Trophy)，成為航空界知名的戰機飛行員。

奧克桑琴科上校的Su-27座機。(圖/烏克蘭空軍)

奧克桑琴科上校在2018年離開現役，但他仍自願留營，擔任烏克蘭側衛戰機示範隊的教練與顧問，如今國家有難，他不加思索的申請重返現役。

澤倫斯基總統在追授奧克桑琴科上校烏克蘭英雄的致詞時說：「他以退役者的身分，義無反顧的再次出面保衛他的國家，免受俄羅斯的入侵，犠牲了自己的生命，是我們必須永遠懷念的國家英雄。」