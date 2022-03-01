「鋼鐵V」Vivian徐若瑄闖蕩演藝圈超過30年，憑甜美外型及不妥協的賣力表現，在影歌視全方位都交出漂亮成績單，注重身材管理的她儘管早已升格人母，仍鍛鍊出傲人的馬甲線。徐若瑄近日常透過社群分享懷舊風，日前她意外翻到一張22年前的舊照，身旁同框的是金曲歌后彭佳慧，還釣出彭佳慧本人幽默回應，且兩人看起來都和現在沒有太大差異，超強凍齡讓所有網友讚歎不已。

徐若瑄今(1)日在IG分享了一張舊照片，一旁跟她同框的正是金曲歌后彭佳慧，只見彭佳慧一手搭著徐若瑄肩膀，當年的兩人臉上還帶著些許稚嫩，令徐若瑄一瞬間回憶湧出爆發，立即標記彭佳慧帳號（@juliastar888）並寫道：「哎呦喂呀，看到舊照~姐，2000年的我們。還記得那天妳唱《走在紅毯的那一天》感動了所有人！」

發文釣出了彭佳慧本人幽默回應說：「哎喲喂呀～我那時候 怎麼會拿魔（麼）漂亮啦～」對照兩人如今的凍齡把網友全都看呆，大讚：「沒變的妳們」、「我覺得都沒變欸」、「一樣美麗」、「居然22年過去了」，還有人說「V姐完全沒有雷的過去，每一張都好美喔」，Vivian則回應透露「我⋯有⋯也⋯要看嗎？改天找到PO出來」；好友六月也來留言：「其實，我也有以前的合照耶」，Vivian興奮回應：「私我私我，我要」。

徐若瑄近日懷舊照片連發，包括一張幼年的照片標記寫道：「#小徐淑娟（本名）」。今(1)日分享的另一張照片中，她拿著一條大餐巾對著餐桌，遮擋大塊牛排噴濺的沸騰湯汁氣泡，這是一張去(2021)年的舊照，她說：「有點想念台北的紅屋牛排！小時候的味道。你們晚餐又吃了什麼？是不是又狂吃澱粉了啊？我今天還是魚+菜～～～」，暗示了她維持好身材的飲食方針。