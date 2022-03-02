「世界行動通訊大會MWC」已經正式開跑，而今年三大大陸品牌都以全新的快充技術作為賣點，把手機快速充電的能力再度提升至新一個速度，像realme發表完全新的UltraDart Charging Architecture光速閃充架構，可穩定支援150W快充的功能，OPPO就再推出全新的長壽版150W超級閃充以外，更祭出再高一級、突破功率極限的240W超級閃充，而一家親的ONEPLUS同樣也發表了首發的150W超級閃充技術，可見同集團的快充技術均將在3個品牌上都會採用。

OPPO在MWC 2022上正式發表全新的長壽版150W超級閃充、突破功率極限的240W超級閃充。（OPPO提供）

realme推出的UltraDart Charging Architecture光速閃充架構，同樣為5分鐘充至50%的技術。（翻擇realme Facebook官方粉絲團）

ONEPLUS的一加首發「150W超級閃充技術」，同樣為5分鐘充至50%的技術，訴求電池壽命將提升到行業標準的2倍，將於今年第二季的新機上面世。（翻擇ONEPLUS微博）

從發表會看來，此次三家發表的150W快充技術均是同樣的技術，主打5分鐘即可將4500mAh電池從1%最高充至50%，OPPO稱之為「全新的長壽版150W超級閃充」，搭載了自主研發的電池健康引擎，以強化快充之餘，也能更顧及安全和電池壽命，將在日前發表的全新Find X5系列中首次搭載。而realme則是取名為「UltraDart Charging Architecture光速閃充架構」，發表會中表示為全球首款100W-200W智慧型手機充電架構，在充電速度、安全性和電池壽命上也同步提升，在5分鐘即能讓電量從0%快充至50%，而且有溫度管理演算法保護不過熱，將於今年登場的realme GT Neo3上採用；至於ONEPLUS的一加首發「150W超級閃充技術」，同樣為5分鐘充至50%的技術，訴求電池壽命將提升到行業標準的2倍，將於今年第二季的新機上面世。

今日（1日）ONEPLUS的微博上看到其轉發了由大陸知名的3C實測平台「WHYLAB」的微博發文，實測影片雖為OPPO 150W快充長壽版的測試，僅用了13分21秒就充滿了100%電力，但使用的卻是ONEPLUS的手機及充電線。（翻擇ONEPLUS微博）

從OPPO公布的充電插頭來看，150W與之前65W的充電插頭大小幾乎相約，對使用者的攜帶來說可是相當貼心。（OPPO提供）

而在今日（1日）ONEPLUS的微博上，亦看到其轉發了由大陸知名的3C實測平台「WHYLAB」的微博發文，實測影片雖為OPPO 150W快充長壽版的測試，僅用了13分21秒就充滿了100%電力，但使用的卻是ONEPLUS的手機及充電線，ONEPLUS轉發時也暗示「這壁紙，這紅線有點熟悉」，雖然母品牌OPPO就額外發表出了240W超級閃充技術，可以在約9分鐘的時間，即可將4500mAh電池容量的手機最高充至100%，不過從充電插頭來看，150W與之前65W的充電插頭大小幾乎相約，對使用者的攜帶來說可是相當貼心，不過現在已經透露出150W閃充的新技術，在未來OPPO、realme及ONEPLUS的新機都將會同時搭載，屆時消費者可再根據自己預算與需求再來選購擁有全新快充功能的新機。