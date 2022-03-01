桃園市1日晚間不平靜，接連發生兩起工廠火警，1件位在平鎮工業區內的佳鎂科技股份有限公司晚間接近8點傳出火警，現場不斷傳出爆炸聲響，目前已知救出2名男性員工，火場內疑似還有1名女性員工待救，消防員仍持續灌救當中。

另外，新屋區也傳出工廠火警，埔工路上一間鋼骨結構建築工廠，晚間7時26分傳出火警，消防人員抵達現場，發現燃燒1樓鋁粉集塵器，共有3名男性移工，分別受到30％至80％燒燙傷，目前送往林口長庚醫院救治當中，而火勢也在晚間8時許撲滅，起火原因仍需進一步調查。