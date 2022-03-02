OPPO及realme今年在MWC 2022上，除了帶來了全新的150W閃充技術，同樣也發表了新機種，像OPPO就早於開展前推出了Find X5手機系列以外，在MWC的發表會上也帶來了OPPO 5G CPE T2行動路由器，至於realme則發表了全新realme GT 2系列、realme Book Prime和realme Buds Air 3。

OPPO推出採用MariSilicon X 自研影像NPU晶片，主打能實現4K超級動態夜景功能的Find X5手機系列。（OPPO提供）

OPPO在MWC 2022上正式發表全新的長壽版150W超級閃充、突破功率極限的240W超級閃充，和全新5G CPE產品OPPO 5G CPE T2（見圖）。（OPPO提供）

OPPO除了提早發表了全新採用MariSilicon X 自研影像NPU晶片，主打能實現4K超級動態夜景功能的Find X5手機系列， 以Find X5 Pro來說就搭載了5000萬像素廣角與超廣角鏡頭，皆搭載旗艦級感光元件 IMX766，透過大感光面積 1/1.56 吋，在像素合併後可實現 2um 大像素面積，廣角鏡頭部分更採用五軸 OIS 光學防手震系統，結合獨家運算法，以抵抗手震、降低噪點並讓影像更銳利，同時因應全新的NPU晶片，可針對每一幀影格的像素逐項進行偵測並降低噪點，同時保留更細膩的細節、肌膚色調與色彩準確度，成功將夜景影片解析度提升達四倍、降低顆粒感並展現優異色彩再現力；而在MWC同步還帶來了OPPO 5G CPE T2， 只需一張5G sim卡，即能轉換成當地Wi-Fi信號或有線信號，以帶來更高速的網絡體驗。

realme於MWC 2022發表會上推出全新realme GT 2系列、realme Book Prime和realme Buds Air 3。（realme提供）

而realme同步也推出了正式前進高階智慧型手機市場的realme GT 2系列，搭載高通最新驍龍 8 Gen 1旗艦處理器，更擁有手機背蓋「大師·紙」設計、150°超廣角鏡頭和先進的全速天線矩陣系統等特色，預計將於3月引進台灣市場，另外還有全新的realme Book Prime，配備2K螢幕，搭載全新升級第11代Intel Core i5處理器，以及先進的VC水冷散熱系統，同場加映的還有搭載42dB主動降噪的realme Buds Air 3，為業界首款通過TÜV萊茵高性能降噪認證的真無線藍牙耳機，支援產業領先的抗風噪技術，再採新型液晶聚合物複合材料製成的10mm大驅動單元，提升音質享受，更具備546mAh大容量電池，含充電盒播放總時長可達30小時。。