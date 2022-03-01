今晚（3月1日）開獎的第111000027期大樂透，頭獎1.7億元1注獨得，由苗栗縣公館鄉館中村12鄰近光路65號的興煥投注站開出。貳獎也有1注中獎，獎金為584萬元。

台彩1日晚間開出第111000027期大樂透，號碼由小到大依序為07、17、19、24、31、45，特別號38。