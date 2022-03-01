大樂透1.7億頭獎1注獨得！ 苗栗公館興煥投注站開出 23:202022/03/01 中時新聞網 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3/1大樂透1.7億頭獎1注獨得！（圖/中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今晚（3月1日）開獎的第111000027期大樂透，頭獎1.7億元1注獨得，由苗栗縣公館鄉館中村12鄰近光路65號的興煥投注站開出。貳獎也有1注中獎，獎金為584萬元。 台彩1日晚間開出第111000027期大樂透，號碼由小到大依序為07、17、19、24、31、45，特別號38。 高雄旗津券有譜！擬3月底登場 中央砸600萬助振興觀光 SOGO復興館永續春尚 #大樂透 #注獨得 #興煥投注站 #依序 #億頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義縣振興送好康 民眾連中2 iPhone 04:102022/02/27 焦點要聞 《鋼鐵股》豐興盤價 續全面開平 11:082022/03/01 財經 歐付寶3日辦興櫃前線上法說 04:102022/02/28 全球財經 豐興本周盤價 全面開平盤 11:302022/03/01 財經 興富發 外資連19買超 04:102022/02/27 證券．權證 《商情》國際廢鋼持穩 國內鋼品續平 11:082022/03/01 財經 金門夏興孚濟廟醮慶熱鬧 「獅穴」寶地傳說引人入勝 11:532022/02/27 寶島 連假湧人潮 北港朝天宮訪客近30萬 04:102022/03/01 地方新聞 新興當地債具轉機題材 留意高收債評價面調整 11:262022/02/28 財經 市場需求強勁 載板族群 營運續戰新高 04:102022/02/27 財經要聞 北投麗禧 搶攻五倍券倒數熱潮 04:102022/02/27 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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