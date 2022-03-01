今晚（3月1日）開獎的第111000027期大樂透，頭獎1.7億元1注獨得，由苗栗縣公館鄉館中村12鄰近光路65號的興煥投注站開出。貳獎也有1注中獎，獎金為584萬元。

台彩1日晚間開出第111000027期大樂透，號碼由小到大依序為07、17、19、24、31、45，特別號38。

高雄旗津券有譜！擬3月底登場 中央砸600萬助振興觀光
SOGO復興館永續春尚
#大樂透 #注獨得 #興煥投注站 #依序 #億頭