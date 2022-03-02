連晨翔在緯來戲劇台播出中的《燕雲台》，飾演經超的弟弟只沒，因為是全劇唯一的台灣藝人，備受經超照顧，也因為劇中有苦情的被宮刑橋段，讓曾在《如懿傳》中被宮刑的經超說「你真的是我弟弟」！連晨翔說，這個角色還是因為在地上痛苦地滾了1分鐘後拿到的。

在《燕雲台》中，連晨翔是胸懷壯志的只沒大王，也是經超飾演的「耶律賢」的弟弟，因耶律賢體弱多病，他心想王位遲早有天會輪到他，看到當今聖上殘暴殺戮，就想結合宗親推翻大王，不料被抓到把柄，大王原本要他的命，卻改為讓他被宮刑。不只如此，劇中，大王生氣拿刀往他扔，還因此傷了他一隻眼睛，也讓連晨翔用特殊化妝成了「獨眼龍」。連晨翔說，為了演出這個角色，得提前兩小時梳化，在片場只使用一隻眼睛，收工後兩隻眼睛恢復正常，還得調適一下才能適應。

連晨翔在《燕雲台》飾演只沒大王。（緯來戲劇台提供）

連晨翔透露，當初試鏡時是試演只沒被宮刑完拖走的那一場戲，得想像被宮刑完的痛苦，他在地上滾了差不多一分鐘，直到導演喊卡才結束。「只沒大王」這角色與以前飾演的角色大不同，讓他覺得很有挑戰性，所以收到通知時非常開心。

連晨翔在《燕雲台》飾演只沒大王。（緯來戲劇台提供）

劇中只沒大王因為與宮女有私情被抓到把柄才會有後續的懲罰，更慘的是，劇中的王妃竟然背叛愛情，讓連晨翔戴了綠帽！連晨翔說，如果現實中發生這種事情，他會謝謝不聯絡，因為他相信這種情況只有零次與無數次，一旦發生了就會有下一次。而如果未來有機會再演古裝劇，他希望能演個能飛天遁地的帥氣大俠！