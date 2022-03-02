BBS論壇「PTT實業坊」出過不少「鄉民女神」，如「qn」黃瓊慧、「Email」楊伊湄等，都是以真實世界美女混跡在眾肥宅ID中，成為「萬綠叢中一點紅」而得寵。有些走紅的鄉民女神也伴隨爭議性，其中辣妹「mini158」曾當過表特(Beauty)版主，但歷經「插你ip」及不雅照外流等事件後，轉趨低調走入家庭生兒育女，她今在臉書自曝「已離婚3年」，消息一出引發網友在八卦版熱議討論。

鄉民女神「mini158」曾活躍於無名小站，原名王瑋婷的她後來改名王若葳，結婚後則以「王樂妍」的名字出現在臉書。王樂妍今(1)日在她個人臉書頁面「官宣離婚」，而且是早在3年前已與丈夫離異。消息靈通的鄉民很快得知訊息，並在PTT八卦版問起「mini158」的卦。

現名為「王樂妍」的mini158在臉書官宣離婚。（圖／取自王樂妍臉書）

王樂妍表示，她和雙寶爸因為無法克服一些問題，而決定分開，「雖然我們努力嘗試過，但仍然無法解決，因此已在3年前就和平協議離婚，並選擇在今年向你們公開這些事，以後雖然身份不同，但我們依然會是雙寶的父母。雙寶不會因為我們而失去任何一方的愛，雙寶的父親也慷慨給予雙寶在學習成長路上一切所需要的資源。懇請外界不要猜測我們分開的理由，這會傷害到雙寶。也懇請不要打擾我們的家人和朋友。」

mini158曾是PTT知名紅人。（圖／取自臉書）

王樂妍說：「這雖然不是好的消息，但對我而言已是最好的決定。這幾年我很好，比以前都好。雙寶也很好，很幸福健康。這三年太陽依舊升起，星空依舊燦爛。謝謝家人和朋友的溫柔與體貼陪伴。勇敢的愛，勇敢的轉身，勇敢的做自己。2022.2.28」，顯然是在昨(28)日完稿的官宣聲明。她並在臉書寫道：「以上，謝謝。我很好，人生32還很長，還是很美好，祝福大家幸福做自己」，若是真實年齡，其實還算年輕。

當年名為「王瑋婷」的mini158曾上過《康熙來了》。（圖／取自王樂妍臉書）

鄉民問卦感嘆道：「原來家家有本難念的經，不過撐到現在才公開也算保密蠻久的」，這時有鄉民出來解惑：「竟然很多鄉民不認識mini158，就連我這個登入一千多次的菜逼八鄉民都知道了，mini158在當年可是轟動武林驚動萬教啊，原本是表特版主，但刪除大量胸器的文章，後來被罷免後就離職惹。接著接受週刊報導，但圖片很清涼，之後引發廣大鄉民討論，本人要求別在討論並且希望各版刪文，但沒人鳥她。」

該鄉民繼續講古：「接著就說會找黑道查ip。之後就是假輕生事件了（比較廣為人知），還造成史上第一次的八卦板隱版。(Bbs鄉民正義的名言：他們曾經用ptt殺了一個女孩的梗可能也是從這邊發想的，不過導演否認就是）之後就低調行事跟過氣了。」鄉民回應：「我只能說，你少了一段（指不雅照事件）」、「12樓（指假輕生事件）」、「787張圖」、「你少說F7、12F那段」、「F7被酸了超多年」、「穢土轉生 第一人」，不少資深鄉民們都記憶猶新。

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