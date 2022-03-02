由全聯百分之百投資的「全支付」，今(1日)獲金管會核准取得專營電子支付機構營業執照，正式進軍電子支付市場，預計今年地2季以前開業。

全聯PX Pay推出近3年，由於全聯分店深入社區經營，下載數破千萬，月活躍達450萬，未來「全支付」持續提供在全聯消費的金流支付服務外，取得專營電子支付機構營業執照後，PX Pay即將升級，未來在全聯只需要「嗶」一聲，支付、累點、發票(手機條碼載具)、會員整合一次完成。

同時PX Pay會員可在原有APP內即可完成「全支付」會員註冊，簡單又快速，升級後支付場景正式跨出全聯，全支付所有合作店家都可使用，PX Pay升級全支付，服務升級、優惠升級、便利升級，讓會員享有更多元、方便、快速的消費體驗。

全支付表示「全支付」是以支付為核心，目標打造與用戶、通路、銀行攜手共好的電子支付平台，除了提供支付、儲值、轉帳、金流整合等服務外，未來將新增更多元及生活化服務功能於全支付APP內，以快速因應市場需求及變化，同時加強電子支付首重的資訊安全服務，提供消費者一個最安心的支付工具。

不同於市場預期，全支付開業將同步以獨立的APP及全新的品牌形象登場，有別於PX Pay的目標族群，全支付APP將更為年輕、活潑、開放，拓展千禧世代的年輕人市場。

取得營業執照後，全支付將加速開業進度，除全聯超過上千的門市外，第1階段範圍涵蓋連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等，將提供一個直覺性強、操作簡單、使用省心的支付工具，未來「全支付」將持續秉持開放的態度，拓展多元通路，並以成為各銀行的開放平台為目標，積極拓展跨業合作，提供創新的金融性服務，不僅是要滲入消費者的生活，更期許成為全民的最佳支付工具。