演藝圈銀色夫妻吳奇隆和劉詩詩結婚7年育有1子，近日卻遭陸網影射正在辦離婚手續，吳奇隆第一時間闢謠，並和劉詩詩齊發聲「我們很好」駁斥婚變，但傳言仍火熱，連吳奇隆的前妻馬雅舒都被挖出近況。

吳奇隆2006年閃婚馬雅舒，郎才女貌一度成為佳話，未料2009年火速離婚，馬雅舒隔年梅開二度澳洲籍老公詹姆士羅伯特，婚後育有一對混血兒女，家庭生活幸福美滿，且最新古裝劇《嫣語賦》熱映中，可說是婚姻、事業皆得意。

馬雅舒和外籍丈夫詹姆士育有一對兒女。（圖／微博@馬雅舒）

馬雅舒的丈夫詹姆士曾在網路公開愛上太太的過程，他在日記中表示，當時跟前妻辦理離婚手續，在飛機上一見鍾情馬雅舒，「長長的黑色深直髮，細膩的嘴唇，光滑的小麥色皮膚。她如此優雅美麗，我愛上了她。」因此展開熱烈的追求；而馬雅舒帶著繼女錄製真人秀節目《媽媽是超人2》時，大方透露離婚吳奇隆的原因：「我不想再為他（吳奇隆）做任何事，他對我也是如此，所以我們決定分開」，並不忘向現任老公告白：「可以為了你去死！」而對方也是同樣感受，夫妻倆仍熱戀中。

至於吳奇隆，他離婚後沒選擇馬上投入另一段戀愛，將重心全力衝刺演藝事業，2011年因演出《步步驚心》對同劇的劉詩詩有好感，但擔心可能是入戲太深而刻意保持距離，直到2年後再度合作續集《步步驚情》，發現愛意仍在，才鼓起勇氣追求，2015年終於修成正果，並於2019年迎接兒子「步步」，家庭生活甜蜜；未料近期被詛咒離婚，讓吳奇隆跳出來否認並委託律師發布律師函，接著和劉詩詩共同發聲「我們一直都很好」，徹底闢謠。