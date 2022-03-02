美國「有線電視新聞網」（CNN）1日報導，在西方國家的制裁攻勢下，俄羅斯經濟大受影響，但該國總統普丁（Vladimir Putin）近期的言行，讓專家們擔心其以限制石油出口作為武器，導致全球陷入難以預測的混亂之中。

根據報導，在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家實施的懲罰性經濟制裁已使盧布跌至歷史新低、迫使莫斯科交易所暫停股票交易，並在美國禁止俄羅斯央行進行美元交易下，導致普丁無法動用部分緊急資金等，稱俄羅斯「恐面臨全面金融崩潰」。

不過挪威能源研究和商業情報公司「Rystad Energy」資深石油市場分析師狄克森（Louise Dickson）指出，俄羅斯能源供應正面臨重大風險，包括被普丁故意限制出口等，將讓本就供不應求的全球石油供應陷入危機；摩根大通（J.P Morgan）警告，若俄羅斯石油出口減半，油價將飆升至每桶150美元，較近期的高點106美元大增約41%。

CNN指出，為避免俄羅斯將石油出口當作武器，西方先前刻意在制裁時繞過該國能源產業，且2011年至2020年間，石油和天然氣佔俄羅斯政府平均歲入的43%左右，故一般認為普丁不太可能動用這項武器。

不過摩根大通全球大宗商品研究主管卡內瓦（Natasha Kaneva）表示，她在普丁演說中聽見太多對西方的不滿，擔心各國低估了俄羅斯將石油出口當作武器的風險；加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC Capital Markets）全球大宗商品策略主管克勞夫特（Helima Croft）也警告，普丁可能尋求「為西方國家帶來嚴重痛苦」，大宗商品或將受到俄羅斯反制措施的影響。