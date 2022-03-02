自體免疫疾病位居國內第3重大傷病，且逐年增加。如今發表於《英國醫學期刊（BMJ）》的最新研究報告指出，補充維生素D或魚油，有助降低自體免疫疾病風險，真的嗎？該怎麼吃？

自體免疫疾病宛如體內發生內戰，人體的免疫系統猶如衛兵，理當抵禦細菌、病毒等外敵，但若是失序，卻可能反過頭來攻擊自己、攻擊體內的正常組織，並引發人體多變且難解的表現，影響範圍遍及全身器官組織，依攻擊部位的不同，產生不同病症，因此自體免疫疾病的種類繁多，像是類風溼關節炎、乾燥症、僵直性脊椎炎等，但自體免疫疾病是一種無法被根治的疾病，病發後只能學著與之和平共處。

近十年台灣罹患自體免疫疾病的人數年年增加，不只台灣，全球自體免疫疾病患者同樣日益攀升，恐對經濟、醫療造成負擔。如今波士頓布萊根婦女醫院（BWH）研究團隊為了解維生素D和魚油與自體免疫疾病風險間的聯繫，招募了2萬多名受試者，皆沒有癌症、心血管疾病或腎功能衰竭等病史，研究使用的補充劑量，維生素D為2,000IU，魚油則是一克，並追蹤長達5年。

研究人員觀察到，與安慰劑組相比，僅補充維生素D 的受試者，發生自體免疫疾病的可能性降低了22％；不過只補充魚油的人，降低自體免疫疾病風險的關聯並不顯著。同時補充維生素D及魚油的組別，則能減少約3成的風險。

不過專家強調，不能單就一項研究就斷定這樣的結果，義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑指出，研究確實提供了一個可能性，維生素D和魚油有助調節自體免疫，維生素D有助調節發炎及免疫細胞，像是常聽到的T細胞、巨噬細胞等都有許多維生素D的接收器，可以減少會攻擊自己的自體抗體的分泌、抑制發炎激素；Omega3則能降低發炎指數、減少免疫細胞過度分化，攻擊自己。

雖說還需要更多研究佐證，不過若是民眾在合理劑量下，想要補充維生素D和魚油，來調節自體免疫系統，洪暐傑認為沒有問題，但強調要依個人狀況服用，最好也尋求專業醫師的判斷，像是有吃抗凝血藥物、凝血障礙的病人，恐會增加出血風險，要特別留意。

台中榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師洪維廷指出，確實過去有些研究發現，維生素D有助降低自體免疫系統，但缺乏更多大型人體實驗，再加上自體免疫疾病種類繁多，這項研究也尚未釐清針對哪些自體免疫疾病較有效果。

就個別自體免疫疾病來說，成效似乎並不明顯，洪維廷說，依這項研究的數據而言，用來判斷療效的需要治療人數（number needed to treatment；NNT）大約是1/400，相當於是400個人吃，有1個人有用，洪維廷認為，其實CP值並不高，因此不需要特別為此補充維生素D和魚油，除非是希望得到其他經實證的健康益處，像是維生素D就相對便宜、安全，對於骨質疏鬆也有幫助。

●勿亂進補恐傷身 曬太陽補充維生素D需注意空污

如今自體免疫疾病的人數年年增加，不過洪維廷認為，目前自體免疫疾病盛行率仍不高，只是因為健康意識抬頭，民眾病識感增加，再加上檢驗技術進步，更加容易檢驗出自體免疫疾病，才會造成自體免疫疾病患者愈來愈多的狀況。

值得注意的是，不少民眾會購買促進免疫的健康食品或中藥等，洪維廷強調，要特別留意，不要自行隨意進補，最好經由醫師確認適合自身狀況，且以中藥來說，個人體質皆異，且體質也可能會改變，若胡亂進補，可能強身不成，先傷身。

想要預防自體免疫疾病，還是老生常談的均衡飲食、適量運動、減少慢性壓力等，洪維廷也提醒，有抽菸和牙周病也要特別注意，可能影響自體免疫抗體，尤其對於有家族史等高危險族群，恐會增加自體免疫疾病風險。

如果民眾沒有明顯心血管疾病，建議不一定要補充魚油，一週吃2次高油脂魚類即可，若是骨質疏鬆，維生素D的建議劑量為800～1,200IU，洪暐傑提醒，並不是吃愈多愈好，先前曾有研究指出，攝取過多維生素D，反而不見得對骨質有幫助。

值得注意的是，若是想要靠曬太陽獲取維生素D，不建議在空氣品質極差的情況下曬太陽，洪暐傑指出，空污PM2.5會阻絕主要能轉換維生素D的UVB，一旦空氣污染嚴重的時候，並沒有辦法靠曬太陽來獲取維生素D。