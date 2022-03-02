常聽上班族抱怨「什麼都在漲、但薪水卻沒漲」，反映了通貨膨脹帶給民眾的經濟壓力。尤其歷經新冠肺炎大流行，全球各地裁員、失業潮屢見不鮮，可謂自金融海嘯後的另一波「經濟災難」。

生活成本的提升、加上新冠疫情帶來的不確定性，結果可能導致更多的精神壓力、焦慮與憂鬱症狀發生。加拿大亞伯達大學的社會學家Lisa Strohschein在媒體訪問中表示，社會經濟之所以影響個人心理健康有兩大原因：其一是「收入的不平等」、其二是「貧富階級間的對立與分裂」。

(圖/潮健康提供)

●失業、疫情導致收入不平等 通貨膨脹或是「最後一根稻草」

Strohschein表示，收入不平等意味著貧富差距的擴大，以及更高的失業率。《世界精神病學》刊載的研究指出，收入不平等現象致使約三分之二的工作者罹患憂鬱症；在高度收入不平等的國家中，勞工罹患憂鬱症的可能性更高出1.2倍。在此之前，《職業行為期刊》的研究亦揭露34%失業者會出現心理症狀，其中以藍領階級風險最高。

通貨膨脹則讓低收入家庭的不安感與日俱增。美國《華盛頓郵報》的報導指出，在新冠肺炎疫情下的低收入戶，更難以負擔基本的食品雜貨與必需品費用。相比之下，社會中的富有階層，擁有更多的財務緩衝吸收不斷上漲的成本，對其生活所需負擔的成本而言影響甚微。

加拿大多倫多大學社會學博士Scott Schieman則認為，在疫情大流行前，人們花費的金錢更少、儲蓄的金錢更多；如今在疫情與通貨膨脹的「雙重夾擊」之下，改變了這樣的模式。

「收入的與日遞減，使焦慮感和壓力開始蔓延，最終形成憤怒與怨恨等情緒。」Schieman表示，這類情緒容易造成貧富與勞資間的對立，亦可能升高精神疾病的發生風險。Strohschein提醒，如果有關單位無法提出適當的干預措施，壓力源的積累將是壓垮低收入族群的最後一根稻草。

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●18-44歲青壯年苦不堪言！ 憂鬱、躁鬱屢見不鮮

先前的研究統計，在2020年，美國18至44 歲的成年人對心理健康的影響最為嚴重、而60歲以上的成年人的心理影響最小。研究人員評估，年輕人受到企業倒閉和失業的影響更大。

哈佛大學研究也指出，經濟危機與心理健康問題更容易找上年輕族群。美國於2020年疫情高峰時，16-19歲青年失業率達33%、20-24歲青年則為26%；長期失業加上居家隔離，致使年輕族群的肥胖、心血管問題增加，憂鬱、躁鬱症狀更是屢見不鮮。

如何緩解通貨膨脹或疫情帶來的隱性問題？美國賓州大學曾有研究認為，「設立目標」並建立日常規劃清單，可幫助個人找回生活重心、轉移對經濟現況的無力感。另外，取得與親友間的連結與協助，亦可能緩解心理疾病帶來的孤獨或憤怒情緒。

「重點是『伸出援手』。朋友間的互相幫助、政府制定政策的方針改變，或是公司制度的改善，有可能在最艱困的時刻改變年輕世代的一生。」Strohschein表示。