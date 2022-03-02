中國人壽再獲學子肯定！現代保險教育基金會公佈2022年保險龍鳳獎「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」結果，中壽再度蟬聯外勤組優等殊榮，是財經相關科系畢業生心目中最嚮往的企業之一。中壽掌握趨勢之先，推動業務通路數位轉型，以創新思維育成業務菁英，帶動組織年輕化及發展，2021年中壽業務員登錄人數成長率高達16%、淨增加人數2,140人，以及《現代保險雜誌》調查，中壽業務員第13個月定著率達79.6％，這些亮眼成績皆為業界第一，已是業務人員的首選雇主品牌。

「數位賦能」與「人才培育」是企業邁入下一個世代的關鍵因素，也是中壽推動業務通路轉型的核心競爭力。中壽秉持創業家精神，以客戶為中心的創新思維，專注投入數位轉型，導入AI人工智慧、大數據，以數位科技賦能，讓中壽業務員化身為智能保險家，也加深保戶便利與專業的保險印象。2021年疫情嚴峻期間，中壽是首批獲主管機關核准業者，推出「Smile to Sign刷臉投保」，是業界首創結合遠距投保與生物辨識的金融服務，讓業務人員和客戶都不必出門，只要幾分鐘就能輕鬆在家中完成投保作業，線上線下的虛實整合打破了時間及距離限制，帶給民眾嶄新便利的保險體驗。此外，在人才培育的部分，中壽也看好虛實整合運用在業務員育成及訓練上的加成效果，斥資打造首座數位化智能訓練中心，以沉浸式教學結合壽險專業、擴增實境(AR)、互動電子白板及雲端串流等應用，從教育訓練就開始建構數位化的氛圍及環境，為職涯注入衝勁及動能。

中壽長期穩健經營，深耕永續發展，將公司治理及公平待客內化為企業文化，各項創新作為屢獲國內外肯定，包括全球首家通過ISO 14097認證、六度獲公司治理評鑑TOP 5%佳績、連續三年蟬聯金管會「公平待客原則評核」排行前20%、台灣保險卓越獎「人才培訓專案企畫卓越獎-金質獎」、保險業亞洲獎「年度數位創新獎」、《財資雜誌》「最佳生物辨識類數位獎」，及國家品牌玉山獎-最佳產品類等多項殊榮。成為莘莘學子眼中保險公司領導品牌，中壽備感榮幸，未來將持續投入資源，提供紮實的培訓系統及完整學習課程，協助同仁打造就業即戰力、提升在職競爭力，助新鮮人站穩職場腳步，工作、夢想都達陣，與中壽一起打拚，一同邁向卓越。