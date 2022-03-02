60歲李姓男患者右肩膀出現疼痛、手臂無法上抬等症狀，自行貼藥膏、做復健等方式尋求緩解，持續3個月卻依舊沒有改善，到童綜合醫院骨科看診，醫師檢查後發現患者是因旋轉肌袖退化造成破裂，建議進行微創肩關節內視鏡肌腱修補手術，術後恢復良好，術後住院2天即返家休養，3個月已完全恢復正常。

●肩膀疼痛無力3個月仍未痊癒 微創手術改善旋轉肌袖破裂

李姓男患者右肩膀活動時出現疼痛且有無力的狀況，到了晚上症狀又更明顯，常常因疼痛而輾轉難眠，自認為是局部拉傷疼痛而自行使用藥膏貼布，後續又到鄰近復健診所進行復健，復健超過3個月而右手無力的情形仍然沒有明顯的改善，因此到童綜合醫院骨科看診。

經檢查後發現患者右肩疼痛的原因，是旋轉肌袖退化破裂所導致，患者有肩部疼痛、手臂無法上舉等症狀，童綜合醫院骨科醫師梁哲翰建議進行微創肩關節內視鏡肌腱修補手術，修補破裂的肌腱並去除相關的骨刺，避免破裂越來越大而增加日後手術治療的困難度。患者手術後復原良好，微創傷口小，術後疼痛程度也較少，術後2天即出院返家休養。術後經過3個月的門診追蹤，右手已恢復至昔日情況，疼痛已緩解而手臂無力的狀況也完全消失。

●肩膀疼痛原因眾多 若有不適應就醫檢查把握治療最佳時機

梁哲翰醫師表示，旋轉肌袖位於肩膀，包含連結上臂肱骨與肩胛骨的肌肉和4條肌腱，負責肩關節的活動與穩定度。常見造成旋轉肌袖破裂損傷的原因有老年退化、過度使用、運動傷害、受到撞擊創傷、長期的肩夾擠症候群等。