星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，雙子座、白羊座、巨蟹座、金牛座最重色輕友，一旦談戀愛，就把朋友拋在腦後，怎麼約都約不出來。

▍1.雙子座

雙子座在判斷事情的重要性時，心中自有一套標準，他們會表現得非常明顯，只要看他們的熱情程度，就知道現在他們最在意的事情是什麼。對雙子座來說，真正的好友會一直陪伴在身邊，但是情人不用心經營很可能會破局，當他認真談戀愛，就可能出現重色輕友的情況。

▍2.白羊座

對白羊座來說，其實並沒有在心中幫友情和愛情排名，他一切順從自己的直覺，目前哪一件事最能燃起自己的激情，就會把所有心神擺在上面，多年的友誼雖然重要，和熱戀的激情當然不能比，所以老友們當然就會有被忽視的感覺了。

▍3.巨蟹座

巨蟹座的每段戀愛都是以結婚為前提交往，戀家的巨蟹座非常重視家人，在他們眼裡，戀人跟家人並沒有什麼區別，總有一天總是要一起結婚過日子，所以交往後他會把生活重心放在戀愛上，難免給朋友重色輕友的印象。

▍4.金牛座

金牛座單身時那個現實的樣子，讓人很難把他和戀愛腦聯想在一起，偏偏他們談戀愛後會把生活重心放在情人身上，他們很體貼，也非常專情，許多事情都會以另一半為重點來考慮，無論是金錢還是時間幾乎都花在愛情上，朋友要把他約出來變得難如登天。