《現代保險雜誌》公佈2022年「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」結果，並舉行2022「保險龍鳳獎」頒獎典禮，富邦金控12度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項。

富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。富邦金控及子公司12度穩坐四項特優，顯示富邦金控永續經營與人才培育深獲社會新鮮人一致青睞。

保險龍鳳獎28年以來每年針對「全國財金保險系所畢業生就業意願」進行調查，調查結果除獲各界肯定與重視外，也是全國社會新鮮人求職選擇的專業指標之一。

富邦金控董事長蔡明興指出，富邦金控致力人才發展，每年透過儲備幹部(MA)招募計畫及聯合召募計畫，持續號召年輕潛力人才加入富邦大家庭，共同打造兼具永續經營、國際視野、金融專業、數位發展及創新思維的堅強團隊。