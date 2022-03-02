台中市私立華興托嬰中心發生虐嬰案，市府1日針對托嬰中心裁罰30萬元，3名托育人員各罰15萬元，家長希望社會局一併公布調查內容，社會局表示，基於《兒少權法》規定，不得揭露保護案件個資，無法公布調查報告。

社會局表示，社工仔細檢閱監視器畫面，逐一確認比對，3名托育人員習慣性不當照顧動作，可能傷害1歲以下尚未發育完全的幼兒，已違反《兒少權法》，社會局依法重罰3名托育人員各15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員。

時代力量黨南屯區主任吳佩芸轉達陳情家長意見指出，家長質疑市府裁罰依據的事實是否準確，市府調查有5名嬰兒受虐及3名托育人員施虐，但家長檢視部分監視器畫面發現，應有8名不同嬰兒受虐。

她表示，家長不滿這1年來，社會局未依法勘驗扣押影片，也未依法通知其他受害嬰兒家長，質疑背後到底是否有黑手掩蓋該案，市府應對外說明清楚。

社會局指出，基於《兒少權法》規定，不得揭露保護案件個資，無法公布調查報告，但社會局已在2月25日發文給托嬰中心，要求托嬰中心必須於收文7天內舉辦家長說明會，也告發3名托育人員，將相關事證送交檢調。

此外，因部分家長尚未同意社工訪視，社會局持續積極聯繫中，提供家長必要的協助。