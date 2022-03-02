俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第6天，情勢似乎出現一些令人意外的轉折。除了俄軍攻勢受挫並呈現膠著狀態之外，烏克蘭政府與部隊也展現出堅強的意志與韌性，持續地透過網路將戰情向世界傳播，引起全球反對俄羅斯侵略的巨大風潮。許多國家開始積極向烏克蘭提供防衛武器與物資，各國領袖也聯聲譴責俄羅斯入侵，連在砲聲中緊急加入歐盟的申請都被以最快速度批准。雖然雙方軍事實力懸殊，戰場情勢卻可能一日數變，仍難判斷這場戰事的最終結果。

俄羅斯入侵路線非常明確，北路進逼首都基輔，東路直取哈爾科夫，南路壓迫敖德薩，3路同時發動造成龐大威勢壓迫烏克蘭，以速戰速決的方式迫其投降。初期各路皆快速挺進，但攻到3大都市周邊時，進軍速度卻慢了下來，幾次突破性攻勢都被擋住，在城市近郊形成膠著狀態。

在烏克蘭首都基輔城外的公路上，俄軍的車隊延綿長達60餘公里，不斷地向基輔增兵。（圖／美聯社）

外界各種分析多指向2個方面，一是普丁低估了烏克蘭政府與人民的抵抗意志，二是俄軍後勤補給與武器裝備供應不上，而且為快速進兵並盡量減少平民傷亡，俄軍動員較少的大型火砲等重武器，進入城區後反而展現不出火力優勢，推進緩慢。以北路攻擊基輔為例，開戰首日已進兵至30公里外，隔日抵達不到10公里的城郊，卻連打幾天都未能逼退守軍，甚至連空降安東諾夫機場的突擊行動都以失敗告終。有分析指出，原先預估幾天內要讓烏克蘭投降的設定可能過於樂觀，畢竟當年美國攻打伊拉克都花了42天，當時雙方實力差距也比現在大了許多。

烏克蘭堅強的抵抗意志，引發歐洲國家的同情與強烈支持，各大小城市都出現抗議俄羅斯入侵的遊行活動。圖為希臘的雅典抗議示威。（圖／路透）

烏克蘭的抵抗意志被鼓舞起來的重要因素之一，是外界事先沒有料到的烏克蘭總 統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的態度，他展現視死如歸、與烏克蘭共存亡的態度，堅守不退，不僅鼓舞了民眾的抵抗意志，也獲得歐洲許多國家的讚賞與支持，各種援助陸續投入烏克蘭場戰，其中包括德國、波蘭、丹麥、芬蘭、捷克、挪威。他在推特上不斷秀出與戰士們互動打氣的畫面，更得到許多國家網民們的支持，在西方世界掀起抗議普丁入侵與支持烏克蘭抵抗的風潮，而且連俄國民眾都加入抗議普丁的行動。此一現象讓許多國家領導人與一般民眾都大感意外。美國面更認為烏克蘭似乎有能力再抵擋一陣，因此依計劃將俄羅斯踢出SWIFT支付系統，獲得愈來愈多國家的支持。

俄軍與東烏克蘭宣布獨立的頓涅茲克部隊由東路向哈爾科夫進兵，雙方生激烈戰鬥。（圖／路透）

網路上流傳一些對烏克蘭偏向樂觀的訊息，但目前還難以判定真假。其中包括俄軍受到的抵抗超出預期，目前已經消耗了2/3的導彈，共約320枚，剩餘的導彈僅夠用3~4天，工廠要趕工也受到原材料受制裁而短缺的影響。此外，動員十多萬俄軍的彈藥與後勤消耗很快，經費與物資供應都陷入窘境。如果烏軍能夠拖住俄軍10天，俄羅斯將因缺經費、武器和資源被而迫進行談判。

丹麥的軍隊正加緊針對俄軍的模擬操演，最快可以在1~5天內前往支援烏克蘭。（圖／美聯社）

網上訊息還指出，俄羅斯現在才反應過來要嘗試干擾甚至中斷烏克蘭的互聯網。因為開戰以來烏克蘭人依靠手機直播俄羅斯入侵，讓普丁的宣傳機器非常被動。烏克蘭一名副總理還在推特上直接請求全球首富馬斯克提供星鏈的衛星網路服務，馬斯克還真的在網上表示同意，並要求SpaceX立即運送終端設備前往烏克蘭，著手測試星鏈的網路通訊能力。這應當是星鏈首次在戰爭中使用，外界也密切注意這項新設備未來的軍事潛力。

由於戰事緊急，大批烏克蘭民眾駕車逃往烏克蘭與羅馬尼亞邊境以躲避戰火。（圖／美聯社）

目前俄軍物資後勤短缺，部隊停滯在市中心30公里外，進入市區的士兵已開始闖入民間超市搜括食物與補給品，北東南3路俄軍仍未奪下任何一座主要城市。由於進兵受阻，網上還傳出俄軍高層軍官遭解職，但仍無法證實。

比利時的部隊正在集結準備開往羅馬尼亞參與北約發動的快速反應部隊，以因應烏克蘭戰爭可能發生的情況。 （圖／美聯社）

戰事拖延對俄羅斯極為不利，因天氣轉暖後積雪漸融，嚴重影響機動車輛與裝甲車行動，重型武器運送更加困難。戰情膠著下，烏克蘭民眾的抵抗意識也會逐漸增強，慢慢拋開戰爭初期的恐懼與逃避意識。雙方部隊一旦進入城市巷戰，俄軍推進速度會更慢，傷亡也會快速上升。一方面人員與裝備損失增加，二方面大部隊作戰持續燒錢，面對整個歐洲資源不斷地投入戰場與俄羅斯對抗，普丁將會陷入進退兩難處境。俄軍或許改用重武器進行大規模轟炸以求突破，但此舉必然會大量增加平民傷亡，國際上會招來更大的反對力量。即便如此會對戰局有決定性的改變，接下來的難題就會轉為是否長期佔領或扶植傀儡政權了，而不論選擇哪一種，未來統治烏克蘭都會是普丁的超級難題。