38歲的張孝全與圈外老婆2018年結婚，同年底產下兒子，不同於其他男藝人喜歡在社群網站上曬娃，對私生活相當低調的他從來沒有分享過兒子的照片。不過對外他保護家人，對內卻盡量維持與一般人無異的正常生活，讓孩子不需面對鎂光燈、在尋常的環境中成長；時報周刊CTWant在二月二十八日連續假期晚上，巧遇野生張孝全現身台北市松山區街頭，除了捕捉到他氣質出眾的老婆，更吸睛的是他3歲半的兒子，手拿著槍模樣相當可愛，父子倆還趁機偷嚇媽媽卻嚇錯人，畫面非常爆笑，讓人見到他充滿生活情趣的一面。
二月二十八日晚間近七點，本刊巧遇張孝全獨自一人站在松山區一家知名牛排館樓下抽菸解癮，隨後他進入餐廳，十幾分鐘後帶著妻小下樓，貌似在門口等人。等候期間，小男孩拿著手槍玩耍，看著天真可愛的孩子，夫妻倆相視一笑，一家三口幸福的景象。
不久，一名短髮戴眼鏡的長輩走出餐廳，隨後一行四人散步，在路口等紅燈時，長輩手指附近的大樓與夫妻倆談話，小孩子見狀有樣學樣也跟著指了半天，天真的模樣真是可愛，隨後長輩還幫忙小男孩調整褲子，從他們親近的互動來看，這個長輩可能是張孝全的岳母。
七點多，張孝全一家走進酒類專賣店，逛了約十五分鐘後，張孝全負責結帳，妻子手上則提著三袋酒先到店外等候，當張孝全走出店門口時，兒子立刻興奮地幫他按開電動門。回家的路上，父子倆不時地牽著手，正是淘氣時刻的孩子，走著走著居然找地方躲起來，準備嚇走在後面的媽媽，好笑的是父子倆跳出來嚇人，結果竟然嚇錯成路人，張孝全還對路人露出尷尬的笑容，兩人一路上就這樣不停地玩著親子間的小遊戲且樂此不疲。
經過一路上的觀察，兒子似乎很黏張孝全，父子關係看來相當親密，可見張孝全花了不少時間和孩子培養感情。一行人邊走邊逛，約莫八點左右，一家三口與長輩道別後繼續往住家的方向走，在離家不到五十公尺的距離時，小男孩似乎瞬間進入缺電模式，伸手要張孝全抱。
回到住家樓下時，準備開家門的張孝全先將兒子放下來，男孩可能是想要睡覺了，竟瞬間情緒崩潰地哭了出來，跟在後面的媽媽立刻上前安慰，讓兒子破涕為笑，走到家門口時，小男孩又搶著排第一名進家門的位置，淘氣卻又活潑的個性展露無疑。也看到這位男神不同於以往的酷樣，做一個好爸爸及好老公似乎也得心應手。
※抽菸、飲酒有礙健康，酒後不開車，安全有保障。
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