0811:路透社、《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述消息來源指出，美國最快當地時間2日就會宣布禁止俄羅斯航班飛越美國領空。

07:21:俄轟炸基輔電視塔竄火球 至少5死5傷

據CNN新聞網報導，烏克蘭內政部說，俄軍轟炸基輔電視塔（Kyiv TV tower），到晚上6點為止，導致附近的舍輔臣基夫斯基（Shevchenkivskyi）區至少5人喪生5人受傷。聲明中說，頻道將暫時停止作業，不久的將來會啟用部分頻道的備用廣播。

影》好慘！俄猛烈砲轟 打死超過70烏克蘭士兵
俄烏大戰1天得燒近5620億 普丁輸贏1數字是關鍵

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