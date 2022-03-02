0811:路透社、《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述消息來源指出，美國最快當地時間2日就會宣布禁止俄羅斯航班飛越美國領空。

07:21:俄轟炸基輔電視塔竄火球 至少5死5傷

據CNN新聞網報導，烏克蘭內政部說，俄軍轟炸基輔電視塔（Kyiv TV tower），到晚上6點為止，導致附近的舍輔臣基夫斯基（Shevchenkivskyi）區至少5人喪生5人受傷。聲明中說，頻道將暫時停止作業，不久的將來會啟用部分頻道的備用廣播。

This video clearly shows a projectile hitting the Kyiv TV tower. Other videos captured at least two more explosions in the immediate area next to the tower. The freestanding lattice tower itself is still standing. https://t.co/cePwED7VxG pic.twitter.com/tNnvUgmomM — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 1, 2022

⚡️The moment of the Russian attack on a TV tower in Kyiv, captured by a witness.



Video: https://t.co/NMbJkyj9jW pic.twitter.com/GeYDSD91dw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

Officially about the victims of the shelling of the tower in #Kiev:

"As of 18:00, 5 people were killed and 5 were injured in the shelling of the Kyiv TV Tower in the #Shevchenkivskyi district. Work is underway."



telegram channel 👉 https://t.co/JtrjV851Cl pic.twitter.com/MbhDPBF1Cg — Ukraine Collective Updates (@UkrainiaUpdates) March 1, 2022

Kyiv

As of 6 p.m., 5 people had been killed and five injured in the shelling of the Kyiv TV Tower in the Shevchenkivskyi district. The work continues. #Kyiv #Ukriane #StandWithUkraine #StandingWithUkriane pic.twitter.com/qcEsdRtfGK — standwithUkraine (@mya_rtt) March 1, 2022