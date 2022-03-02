美國總統拜登指派由前參謀首長聯席會議主席穆倫帶領的特使團，昨(1日)抵達台灣，今(2日)將拜會蔡英文總統與副總統賴清德；而美國前國務卿蓬佩奧先前已確定，今晚將抵達桃園機場，蔡英文總統明(3日)也將接見，並頒贈「特種大綬景星勳章」給蓬佩奧。授勳一事傳出後引發網友討論，但多數留言意見竟一面倒都帶酸味，其中不少人問到：「他對台灣做了啥？」

蔡英文總統預計將在3日上午於總統府接見蓬佩奧，並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。總統府發言人張惇涵表示，眾所皆知的是，蓬佩奧是堅定支持台灣的國際重要友人，在其國務卿任內，大力推動台美關係深化進展，不僅強化美國政府對台灣的安全承諾，也開創多項雙邊機制，並簽署多項合作協議。在蓬卿卸任後，仍經常公開為台灣發聲，力挺民主台灣。

此消息曝光後，引發網友在《Yahoo》、《LINE TODAY》、臉書的相關報導底下留言討論，其中臉書部分有超過百則留言，有人認為「所以他貢獻了什麼？我只看到台灣進萊豬、貸款買軍火」、「美國真正要全力挺台、那麼就請現任的官員到台灣宣示吧！」「他不是當任的政府官員，回去美國會不會就忘了」、「挺出什麼所以然了？」、「說吧又要我們買什麼」。不過也有人認為不意外，之前就有說過會訪台。