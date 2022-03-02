網龍(3083)IP授權，真好玩(8491)自研自運的手遊大作《吞食天地3：放置版》預計4月在台港澳星馬上市，真好玩董事長周玄昆及網龍總經理呂學森特別與媒體對談，暢談對於這款遊戲的期待。周玄昆表示，《吞食天地3：放置版》目前預約突破50萬人大關，該款遊戲是真好玩第一款自製遊戲，自研自運的遊戲將對公司毛利率加分不少，今年毛利率有望突破6成，樂觀看待今年真好玩營運在自製遊戲帶領下轉骨，重回成長軌道。

網龍總經理呂學森表示，《吞食天地》至今已開發推出11款涵蓋PC及行動平台的系列作品，並成功於台港澳、大陸及東南亞等市場推出，累積超過500萬玩家會員及30億元的收入。本次IP授權真好玩開發手遊新作《吞食天地3：放置版》，也是《吞食天地》首度結合放置型玩法，同時保有RPG的角色養成樂趣，真好玩這款遊戲賣相、產品區隔性都相當不錯，藉由更輕鬆紓壓的遊戲方式，彈性自由的分配遊玩時間，隨時隨地想玩就玩，這些特性也使得放置類遊戲近年來市場佔比逐步提升。

周玄昆指出，真好玩由代理遊戲正式跨足自製遊戲，目前公司有100人研發團隊，進行兩個自研專案開發，其中50人負責《吞食天地3：放置版》，這款遊戲已經投入2年研發，成本高達1.2億元，在產品正式推出，第一波還會再投入5000萬元行銷預算。《吞食天地》為全球遊戲市場相當暢銷的IP，暢銷IP具有強大的吸引力，尤其以全球市場行銷成本相當高昂的時代，強大的《吞食天地》IP作品可帶來遊戲玩家的自然流量，可大幅降低行銷成本，上市後下載次數一定破百萬次，台港澳星馬前30天希望入帳6000萬到8000萬元，對公司毛利率有相當助益，有望將毛利率由去年55％，今年提高到60％以上。

《吞食天地3：放置版》第一階段在台港澳星馬上市，下半年進軍日韓市場，目標是全球市場的推展。真好玩去年營收有70％來自海外，2021年韓國就貢獻2億台幣的業績，如果《吞食天地3：放置版》在台灣能拿到前四名的成績，加上海外市場貢獻，真好玩今年營運會是不錯的一年。另一款自製產品屬於日系卡牌遊戲，預計年底封閉測試，明年會有營收貢獻；代理部分，陸續在6、8、9月各推出一款代理遊戲，有大陸及日本開發商的遊戲。

網龍將隨著《吞食天地3：放置版》4月上市，將陸續認列IP授權跟分潤。呂學森也表示，網龍旗下有《武林群俠傳》、《吞食天地》、《飄流幻境》等原創IP，也成功推出港漫IP《天子傳奇》、《中華英雄》等知名遊戲作品，網龍除了致力於多元類型的自有產品研發，還將積極擴展旗下IP合作機會，藉由自製研發與IP授權雙軌並行，持續提升市場佔有率。