台灣證券交易所ETF標的指數資格認可會議，審議通過富邦投信申請「ICE FactSet全球龍頭及台灣綠能科技指數 (ICE FactSet Global Green Energy Tech Leaders Taiwan Tilted Index)」及國泰投信申請「Solactive全球數位支付科技指數(Solactive Global Digital Payment Technology Index)」資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，「ICE FactSet全球龍頭及台灣綠能科技指數」由ICE Data Indices LLC所編製及維護。該指數自全球25個國家共計31個交易所上市股票、ADRs及GDRs中，選擇符合市值及流動性標準股票，再透過FactSet之RBICS第6層綠色經濟產業分類及供應鏈關係資料庫，篩選出符合綠色經濟產業及其供應鏈相關公司，採調整後市值加權計算而成現有成分股計50檔。

「Solactive全球數位支付科技指數」由Solactive AG指數公司所編製及維護。該指數自Solactive國家分類架構下的已開發市場國家(另含台灣、韓國，不含中國)上市股票，先依市值及流動性標準初步篩選合格樣本，再透過Solactive AG開發自然語言處理(NLP)系統ARTIS進行評分和排序，找出業務活動在數位支付主題有高度投入的公司，包括數位資產基礎建設、數位資產發行、數位資產軟體、數位支付四大面向，現有成分股計30檔。