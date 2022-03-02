元山科技(6275)將於3月10日舉行法說會，受惠於車用市場需求強勁，元山表示，目前車用散熱相關產品訂單能見度已達明年第1季，而公司亦已於高雄啟動擴廠計畫，預計3年內完成興建與啟用，為營運增添動能。

元山科技朝車用電子與生活科技系統廠轉型，成果逐漸顯現，大陸近年來大力推動新能源車政策，各大品牌車廠積極發展新能源車款，由於元山為其傳統燃油車主要供應鏈，既有汽車應用項目包含中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱、光達等均為可共用之品項，元山亦積極參與各客戶之新能源車風扇研發專案，預期今年內能正式量產出貨，為營運增添動能。

農曆年前客戶積極備料拉貨，且兩岸各廠生產出貨穩定，元山科技1月合併營收3.63億元，分別較上月及去年同月增加16.28%、5.92%，為歷年同月新高。

元山科技表示，目前車用散熱相關訂單能見度已達明年第1季，生產則受惠元山穩健妥善的採購與庫存管理，使市場缺料問題影響降至最低，在市場規模的擴大及新產能的挹注下，集團營收規模已明顯躍升。

為因應既有市場的成長與跨足新的領域，元山台灣兩廠產能已供不應求，日前已正式啟動擴廠計畫，將於高雄仁武產業園區打造3000坪規模之營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組製造中心，將於3年內完成興建與啟用，營運規模將進一步升級，整體業績成長可期。

元山科技營運漸入佳境，外資也連兩日買超，激勵元山科技3月1日股價以漲停作收，創下今年以來新高價。