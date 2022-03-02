臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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俄烏戰爭持續進行，成全球關注焦點。民進黨前立委郭正亮表示，烏克蘭總統澤倫斯基不是一個可控制局面的人，因他如今是被烏克蘭民族主義者支持，當他想讓步或談判時若那些支持者反對，恐會暗殺他。此說法引熱議，台灣網友持兩派意見，一派認為誰都不敢暗殺民調高達91%的總統，一派則認為郭言之有理。

郭正亮1日上「宅神」朱學恒網路直播，分析俄烏戰爭議題。針對戰爭可能會如何收場？郭認為，第一，烏克蘭首都一定會打下來，打下來才能創造新政府，不然光拿下第二大城哈爾科夫是不夠的，或者是打下基輔後，讓澤倫斯基繼續領導，但必須清除俄方點名的極右派黑名單（去納粹化）；第二，則是不讓烏克蘭加入北約並中立化，且承認烏東兩個共和國獨立，滿足這些前提下，普丁才會撤軍，而這些也一定會白紙黑字寫明。

郭正亮也坦言，不能排除的極端狀況是，澤倫斯基若不願答應前述條件，俄羅斯勢必會另組魁儡政府，而不屈服的烏克蘭人就會開始打游擊戰，這在過去歷史也曾發生過，例如阿富汗。但真正讓人擔心的是，澤倫斯基不是一個可以控制局面的人，因他現在是被烏克蘭民族主義者支持，但當他想讓步或談判，底下的人若不聽他的領導，是有可能會暗殺做掉他的。

此說法引發熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與《yahoo!新聞》相關連結留言。值得注意的是，網友意見兩極分成兩派，一派表示：「暗殺一個支持度91%的總統？」「現在這個時代不太可能說暗殺就暗殺」、「普丁被暗殺的機會比較高吧！」「暗殺澤倫斯基讓他變烈士，只會得到更大力的反抗」；另一派則表示：「91%對烏克蘭納粹組織來說更有殺的價值」、「郭先生的分析非常有道理」、「郭的言論極有價值，個人也認為，普丁都走到這地步了，最少一定要把基輔打下來才結束，不讓對方和談」。