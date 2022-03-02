近年直播產業夯，人人都來搶這塊商機，也因此變得競爭激烈，但其中不乏有「佼佼者」，被暱稱為「丟丟妹」的海鮮直播主李明珊，近來風波不斷，她日前更無預警宣布「無限期停播」，讓粉絲相當恐慌，但她近日受訪卻是帶來喜訊，雖然進軍演藝圈，但不會停止海鮮事業，甚至要拓展版圖，將開實體生鮮超市。

海鮮直播主丟丟妹，臉蛋甜美、身材火辣，一開始靠著露胸舞動成為直播界之花，搭配直率豪邁個性與俗又有力的叫賣，還常大手筆出手做粉絲福利，相當受到網友喜愛，而她近期頻上新聞，先是丟出「無限期停工」消息，震驚各界，又被爆親爸捲入賭場糾紛等，雪上加霜，所幸她休息一個月後就趕緊開播，還自嘲快一個月沒賣東西「公司快破產了」，還加碼找線上歌手或演員上直播宣傳新作品，也因此直播比先前還吸人氣，引發話題。

此外，丟丟妹在復工後，開始接受媒體訪問，據《鏡週刊》報導，丟丟妹似乎悄悄在進行新計畫，她大方吐露確實準備要移倉到800坪的新廠，但目前數十位員工還在位於土城的400坪原廠房中忙碌著，在層層堆起的保麗龍盒之間包貨，出貨量相當大，為保食材新鮮度，大家都頂著超強冷氣忙碌作業著。

丟丟妹透露，她一週能賣出好幾貨櫃的蝦，但也坦言直播界裡賣吃的最難，畢竟價格很透明，但是賣吃的銷售量相當穩定，而她表示自家一直都是賣海鮮的，「不熟的東西我不想賣」，如今準備搬到800坪新廠去，在那邊除了是倉儲，同時她還要做超市，會跟信任的菜農配合，都賣生鮮，「讓附近的居民或喜歡我們的粉絲能直接到現場買」。