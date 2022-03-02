一名女網友在網路上分享，她日前意外發現男友偷載回交友軟體約炮，讓她氣炸提分手，並把男友的約炮截圖傳至其家庭群組，還向男友所有的聊天對象傳送「得過性病」的訊息，讓不少網友笑回「實在太狠啦！」

這名23歲女網友在論壇《Dcard》感情板發文，透露已與男友交往2年，兩人同住在租屋處，而她近期接種完新冠肺炎疫苗後在家休養，念及男友即將生日禮物，便偷偷檢視對方的手機，想摸索對方有沒有觀望中的物品，結果竟發現男友瞞著她下載交友軟體，還約女生回家打炮，讓她氣到立刻與對方提出分手。

原PO說，她這輩子第一次遇到男友私下約炮，提完分手後大哭了一場，而她也搬回家中居住，並分享自己實在沒想過要報復男友出軌，但不小心把男友約炮的截圖傳到男友家庭群組，也不小心用男友的交友軟體帳號，傳送「我有得過菜花」的訊息給所有聊天對象，還不小心重設男友手機的密碼，最後更不小心在網路上發文。

一名女網友發現男友在交友軟體上約炮，氣炸提出分手後，還以男友的帳號向其好友發送「曾得過菜花」的訊息。（翻攝自Dcard）

貼文曝光後，不少網友對狗血劇情嘆為觀止，紛紛留言回應，「笑死了做得好」、「太爽啦，這個菜花太狠了」、「不鼓勵犯法，但是，做得好」；但也有網友嚴肅回應，認為原PO男友縱使劈腿有錯在先，更動他人密碼就是不對的行為，恐會觸犯刑法妨害電腦使用罪。