美國職棒勞資最終談判終究宣告破局，球員工會一方仍不同意聯盟給出的提議，據知名棒球記者派森(Jeff Passan)和美媒《CBS》報導，大聯盟主席佛雷德(Rob Manfred)在發佈會上正式宣佈新賽季將縮短，預計取消開季前2個系列賽，而取消比賽不會再進行補賽，這也成為聯盟27年來首次因勞資問題導致賽季縮水。

MLB has canceled the first two series of the season. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 1, 2022

大聯盟勞資雙方原本預計在台灣時間2月28日前完成最終談判，但討論時間耗時過長，因而將時間延長到隔天下午5點，而據傳聯盟方在下午4點給出最終提案，但遭到球員工會一致拒絕，之後大聯盟主席佛雷德就在新聞發佈會上宣佈壞消息，他表示2022年賽季前2個系列賽將取消。

MLB commish Rob Manfred just said he will cancel games after the league and its players failed to ratify a new collective bargaining agreement. https://t.co/riDtkJUqup — TMZ (@TMZ) March 1, 2022

佛雷德昨天下午說：「我曾希望這次發佈會不需要舉行，但我接下來會取消一些系列賽，我們很努力避免做出對我們球迷、球隊不利的结果。」而據外媒表示，雙方談判最終有很大的落差，無法在規定時間達成共識，依舊破局，歷經9天緊密談判後，雙方將各自返家，同意接下來在紐約恢復會談。