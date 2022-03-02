靜宜校方以超逼真的星空，還有隨時變換地點及360度環景的功能，讓師生們在台灣也能秒速到北極、赤道，甚至到東京鐵塔或自由女神等地點觀星。（靜宜大學提供）

靜宜校方未來會將「虛擬星象館」系統推廣到國小、國中及高中，以提升教學效能及學習興趣！（靜宜大學提供）

靜宜利用虛擬實境的技術打造「虛擬星象館」，包含認識星空與地球的運動兩單元，讓學生在超逼真的星空中，觀察星星、講解星座，彷彿身歷其境。（靜宜大學提供）

透過「虛擬星象館」觀看星座，不僅能互動，還可體驗3D動畫的視覺效果，為學習帶來更多樂趣！（靜宜大學提供）

靜宜「虛擬星象館」特別設計連線功能，學生可依指示進入場景、遨遊星空，老師也可隨時掌握學生的學習狀況，教學事半功倍。（靜宜大學提供）

元宇宙近來成為熱門新顯學，靜宜大學早已開跑！資傳系結合VR技術打造「虛擬星象館」，攜手高中地球科學教師的「天文星象」教學場域；校方以超逼真的星空，還有隨時變換地點及360度環景的功能，讓師生們在台灣也能秒速到北極、赤道，甚至到東京鐵塔或自由女神等地點觀星。秘書長劉國有指出，未來會將系統推廣到國小、國中及高中，以提升教學效能及學習興趣！

劉國有表示，靜宜在執行教育部研究計畫時瞭解高中教師目前的困境，尤其是「地球科學」科目的「星象單元」。因台灣光害較嚴重可能無法隨時觀看到清晰的星空，靜宜因而利用虛擬實境的技術打造「虛擬星象館」，包含認識星空與地球的運動兩單元，讓學生在超逼真的星空中，觀察星星、講解星座，彷彿身歷其境。

劉國有說，一般虛擬實境設備只能觀看自己的畫面，靜宜「虛擬星象館」則特別設計連線功能，授課教師講解時，學生可依畫面指示進入場景、遨遊星空；最特別的是，畫面會顯示學生姓名，老師可隨時掌握學生的學習狀況，教學事半功倍。

此外，高中師生能透過「虛擬星象館」觀察地球自轉時星星的位置，且可隨時切換北極、赤道、南極等地，觀察不同國家的星空方向。另有360度環景搭配，教師可帶領學生到東京鐵塔、巴黎鐵塔、自由女神或富士山等不同景點進行沈浸式觀星講解。

值得一提的是，透過「虛擬星象館」觀看星座，不僅能互動，還可體驗3D動畫的視覺效果，為學習帶來更多樂趣！

劉國有強調，靜宜「虛擬星象館」合作學校包括彰化縣二林高中、台中市弘文及中港高中等校。校方也銜接「智慧創新跨域人才培育」計畫，規劃將系統推廣到國小、國中及高中；未來將朝商品化方向發展，創造資傳系學生的創業機會。