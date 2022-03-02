俄烏交火進入第7天，中央氣象局長鄭明典日前在臉書預告3月5日前後將有北極強冷空氣南下，侵襲烏克蘭北方，不少網友期待大雪掩埋俄軍，鄭明典昨深夜再度貼出衛星雲圖，指烏克蘭上空雲變厚，「衛星已經看不清楚基輔了」。

鄭明典昨晚在臉書貼出烏克蘭衛星雲圖，只見白白的一大片，根本看不清楚烏克蘭的首都基輔在哪裡，整個基輔上空全被厚厚的雲層覆蓋，恐導致俄羅斯空軍因能見度不佳無法執行空襲。

許多網友看到北極強冷空氣逐漸南下，紛紛興奮留言：「把烏克蘭覆蓋，讓俄羅斯看不到目標就好，不要傷了人民」、「這場雪一定要夠大！可以救人！」、「80年前 反而是極端低溫凍死一堆德軍救了蘇聯」、「能見度降低，希望是帶給俄羅斯困擾，不要讓烏克蘭更難防守」、「凍死侵略者」、「加油，希望上天也幫助他們！」

俄烏戰爭爆發，烏克蘭總統澤倫斯基昨（1日）在歐洲議會發表視訊演說，怒批俄羅斯總統普丁在2月28日的砲火襲擊中導致16名孩童喪命，強調即使遭受俄的飛彈襲擊，烏克蘭人民也不會被打倒，「生命會戰勝死亡，而光明終會戰勝黑暗，榮耀歸於烏克蘭。」