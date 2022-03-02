金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2021年新契約保費6002.52億元、年增達22％，幅度較前11月21％略增。其中，投資型保單2853.39億元、年增達85％，但幅度較前11月97％收斂。傳統型保單3149.13億元、雖年減7％，但幅度較前11月11％顯著收斂。

美元保單去年新契約保費213.39億美元、年增26％，幅度較前11月27％略降。其中，投資型美元保單100.11億美元、年增達98％，但成長幅度較前11月1.14倍收斂。傳統型美元保單113.28億美元、雖年減4％，但衰退幅度較前11月7％持續顯著收斂。

去年前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、台灣、法國巴黎人壽，傳統型外幣保單為南山、中國、新光人壽。其中，投資型美元保單為國泰、台灣、法國巴黎人壽，傳統型美元保單則為南山、中國、新光人壽。

澳幣保單去年新契約保費2.59億澳元、年減達46％，但衰退幅度較前11月48％持續收斂。其中，投資型澳幣保單1.85億澳元、年減20％，傳統型澳幣保單0.74億澳元、年減達70％，但衰退幅度均較前11月22％、71％持續收斂。

人民幣保單去年新契約保費5.43億人民幣、年減達40％，但衰退幅度較前11月41％持續收斂。其中，投資型人民幣保單5.09億人民幣、年減26％，傳統型人民幣保單0.34億人民幣、年減達84％，但衰退幅度均較前11月28％、85％持續收斂。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、法國巴黎人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法國巴黎、安聯、安達人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。