電子支付業再添生力軍，金管會續2月24日核發全家主導的「全盈支付」營業執照後，3月1日再宣布核發全聯成立的「全支付」營業執照。銀行局副局長童政彰表示，業者在取得營業執照後，依規定須在半年內開業，因此全支付最晚須在9月前正式開業。

金管會去年6月24日宣布核准全盈支付、全支付2家公司申請專營電支機構業務許可。其中，全支付為全聯100％出資，全盈支付則由3大股東發起，包括全家持股約67％、玉山銀約18％、網家旗下拍付國際資訊約15％，為銀行與非金融業合資首例。

全支付目前實收資本額5億元，董事長預定為全聯董事長林敏雄長子林弘斌，總經理則為前街口支付技術長游金榮。童政彰表示，業者依規定須在取得營業執照後的半年內開業，意即最遲須在9月前正式開業。據了解，全支付預計將在第二季前開業。

據金管會統計，目前台灣共有11家專營電支機構及20家兼營電子支付機構，後者包括中華郵政及19家銀行。金管會表示，將持續督促電支機構落實風險管理、法遵及客戶權益保障等各項要求，共同提升電支市場安全與效率，營造非現金支付及行動支付的良好發展環境。