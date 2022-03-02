政大畢業的前美女主播蕭彤雯，透露今年有幾位好友孩子考大學，加上是108課綱第一屆考生，因此特別關心學測狀況，不過得知女兒透露想念政大時，身為校友的她跟老公異口同聲表示「千萬不要去念政大」，並且分析出幾個理由，釣出一排網友直呼認同。

蕭彤雯表示勸阻女兒念政大，主要是身為校友的她認為地處偏僻偏無聊，加上校風偏保守之外，還是美食沙漠，至今回想起來仍難以接受，至於老公則覺得女生不要去念政大，而是念成大比較好，至於為何不念清大？她推測由於老公是清大畢業，加上新竹更是美食沙漠的緣故，更透露老公曾幻想著女兒宿舍前，有各式各樣台南排隊小吃，忍不住自嘲：「價值觀偏差的父母」。

蕭彤雯一番言論釣出一排網友留言：「政大真的是美食沙漠⋯唯一懷念美食只有滇味廚房」、「取中間點唸台中中興好了，天氣四季都好，又有美食」、「讀成大不用擔心美食匱乏」、「你們根本是為了未來去探望女兒時享受美食，以周邊美食的數量選學校」、「我女兒本來的志向也是政大心理，後來聽說學校位處山邊交通不便，馬上改成台大」。

之前女兒國中畢業旅行因為疫情被迫取消，蕭彤雯表示光想像就知道女兒難過到爆，沒想到女兒反應竟然異常冷靜，讓她被網友回嗆：「女兒都比你成熟，加油好嗎？面對疫情，誰沒有犧牲，誰不是忍受這一切」，對此，她親自反擊：「有誰說不忍受嗎？共體時艱是必須的，但不代表情感上的需求就不能說，安撫就不能有。這才是正常發展的軌跡，好過永遠指著別人酸別人罵。我們都在自己的位置上各自努力，不需要這樣子講話」。