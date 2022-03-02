知名會計師吳品昇，被控涉嫌利用受境外公司委託管理台灣分公司帳戶機會，趁公司將進行解散清算之際，謊稱公司存摺遺失，申請更換密碼，在68天內密集提匯領走1.4億元，另以急需歐元保證金、免稅等名目，詐騙金主及業者共數百萬元，還侵占公司代繳年費。台北地檢署調查時，吳男否認犯罪，但檢察官不採信，依侵占、偽造文書等罪起訴吳品昇、吳競2兄弟。

起訴指出，原名「吳佳瑋」的吳品昇，是某會計師事務所負責人，自2014年11月起，受英屬維京群島商法斯格勒公司委任，擔任該公司台灣分公司經理人，負責處理該公司在台銀行款項等事項。

2018年12月，法斯格勒公司因已完成在台設立分公司目的，該公司徐姓負責人遂指示吳進行台灣分公司解散清算程序，並交付公司章、負責人章。但吳趁機先於2018年12月27日謊稱台灣分公司帳戶存摺遺失，到銀行辦理掛失並申請補發，同時更換聯行通提密碼及提高聯行代付額度。

吳男即自2018年12月27日起至2019年3月4日止，偽製該公司「國內匯款申請書（兼取款憑條）」，並蓋用公司及徐男印章，提領、轉匯法斯格勒公司款項共計台幣1億4630萬元。

另吳男與胞弟吳競（原名吳秉錞），因均負債累累，2019年3月吳競對外佯稱哥哥的會計師事務所，因西班牙客戶急需歐元保證金，才能將歐元3000多萬元匯出西班牙，若順利匯出款項可獲大筆佣金，向鄭姓金主借款150萬，承諾給付10萬利息，吳競為取信鄭，開立160萬元本票，但事後未還錢，鄭始知受騙。

此外，吳品昇自2009年起擔任司塔吉公司、薩摩亞商STAZIONE公司合作會計師，利用STAZIONE張姓負責人曾投資投資司塔吉公司，司塔吉因減資將股款匯入STAZIONE香港帳戶，須將款項匯來台歸還張女。

吳見該款項超過張每年匯款回台之免稅額度，謊稱可由STAZIONE先將款項匯入吳在香港地區設立之WIN BELIEF公司帳戶，在免稅額度220萬元範圍內將款項匯還張，張2019年9 月19日匯款美金7 萬2000元兩次至WIN BELIEF公司帳戶，吳卻將錢挪作他用，未歸還張女。

吳品昇另利用是境外TREASURE VESSEL公司的合作會計師機會，受託代繳該公司與STAZIONE公司2019、2020年年費共4萬9000多元，侵占入己，提領花用。事後被害人分別向警方、調查局提告，警調介入偵辦。