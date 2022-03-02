小編今天（2日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮集團這兩年靠著長榮市值大躍進，擠入台股兆元集團之列，長榮去年7月也寫下233元的股價新高紀錄。1日長榮股價上漲7元，漲幅4.88％，收在150.5元，跨過頸線壓力區，利多為各國港口壅堵問題嚴峻、運價高檔不墜及長榮集團董監改選題材等三利多激勵，這三利多持續驅動長榮今年股價及營運的主要關鍵。

【1】長榮15日法說 聚焦三面向

長榮集團受惠海陸空景氣全面復甦，今年營運持續看俏，長榮海運及榮運拍板於3月15日同步召開法說會，時值長榮國際即將公布新任董事長名單之際，牽動市場神經。法人指出，長榮海運去年獲利、股利水準及營運展望三面向，將是法說會重要指標。

【2】俄烏駁火 助漲15檔原物料股

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美對俄羅斯祭出制裁重拳，能源雖未在制裁之內，但俄羅斯各種商品全球供應占比甚高，原物料價格已率先飆升，包括中鋼（2002）等15檔原物料股，法人搶進。

【3】勞退砸300億 進場撿便宜

勞動基金運用局副局長劉麗茹1日指出，受到美國升息及地緣政治風險衝擊，以及過去3年台股多頭行情後，第一季市場震盪激烈，自營部位趁市場拉回已逢低撿便宜，估計1月新舊勞退基金自營已加碼168億元。市場估計前2個月自營已加碼300億元；儘管1月勞動基金虧損1,095億元，但她樂觀預期今年將是「倒吃甘蔗」。

【4】俄烏戰沒在怕？ 國人亂世錢進俄股

俄烏開戰愈演愈烈，國人賭性堅強，反而「錢」進俄股。證期局副局長蔡麗玲1日公布最新國內基金對俄曝險數字，截至2022年2月底，國人透過投信基金對俄曝險金額達268億元，占1月境內基金總規模0.54％，較1月底的198億元還新增70億元，顯示國人不但沒逃命，反而亂世加碼、逢低搶進。

【5】MSCI、富時羅素 考慮剔除俄股

英國與德國證交所已相繼暫停遭到制裁的俄國企業股票交易，明晟（MSCI）、倫敦證券交易所集團的富時羅素（FTSE Russell）等指數供應商正在考慮是否將俄國自指數剔除，預計周末前作出決議。