總統蔡英文昨(1日)上午接見八大工商團體理事長，回應業界最關心缺電問題時表示，2022年預計用電尖峰仍會成長，政府會確保穩定供電，持續增加綠電建置進度，並提4項穩供電做法。但昨下午新竹科學園區與新竹工業區161仟伏特特高壓用電戶竟傳出跳電、突然瞬間降壓，不過在很短時間內恢復正常電壓，經台電調查為竹科某廠商的設備突然故障跳脫。由於上午蔡總統才談到穩定供電，下午出現的跳電意外也引發外界聯想。

針對業界關切用電議題，蔡英文指出，今年預計用電尖峰仍會成長，但會確保穩定供電。她提4項穩供電做法表示，再生能源時代來臨後，中午日間用電尖峰已不再是問題，甚至更有餘裕，政府會用具體做法處理夜間用電尖峰議題，包括一、水情好轉後，將水力發電集中在夜間尖峰時段使用；二、加快機組修復速度，三、運用時間電價優惠挪移用電尖峰；四、新機組發電量能會大於除役量能。

不過，蔡總統昨上午才提到用電議題，新竹科學園區與新竹工業區161仟伏特特高壓用電戶在下午3點18分，突然瞬間降壓，但經台電調查為竹科某廠商的設備突然故障跳脫，造成鄰近變電所特高壓短暫壓降，不過並未造成用戶停電，台電供電設備正常。

對於此狀況，立委林為洲昨在臉書PO文表示，雖未有停電的情形，還是要求台電公司儘速徹查跳電原因並加以改善，以避免日後跳電、缺電事件再次發生。有網友則是在林的臉書貼文留言表示，「還不到開冷氣的時候就這樣跳電...再熱一點兒...一定很精彩」、「愛不夠」、「應該已經過了吃火鍋的時節了吧」。