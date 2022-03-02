來自日本大阪的演員與歌手西田惠里奈來台14年，曾被爆出父親是房地產大亨，在日本擁有多棟豪宅，對此她表示報導有些誇張，但多是事實。而她來台發展後，發現台灣男生更適合她，且她相信若她真的愛對方，爸爸就算流淚也會接受，因為希望能看見她幸福。另她也分享自己擇偶的3個條件，她喜歡自信、不會劈腿並努力工作的男人。

日本藝人西田惠里奈近日在《不要鬧工作室》的影片中提到，她是大阪來的演員與歌手，在2001年以女子團體「Flash Point」出道；2008年因想唱中文歌來台灣發展，至今已經來台14年了，曾經出演過電影賽德克巴萊、國際橋牌社以及KANO。

西田惠里奈表示，先前曾有新聞報導說，她的父親是大阪房地產大亨，在日本有好幾間豪宅，原本是希望能將家產與事業傳給兒子，但因為家中都是女兒，因此只好把目標鎖定在女婿身上，她覺得這些報導多少有點太誇張，但是大部分都是真的。

西田惠里奈指出，她來台灣這麼久，談過幾次戀愛，但都不是很順利，但即便如此，她還是認為台灣男生比較適合她。也有人好奇問說「爸爸會不會反對她和台灣人結婚？」對此，她則表示，如果她與對方是真心相愛的話，爸爸雖然會流眼淚，但是一定會接受，只要她幸福，爸爸也會感到幸福。

西田惠里奈最後也透露，她喜歡對自己有自信、專情不劈腿，並且努力工作的男生。