車停偏僻處巡警發現可疑上前查看 竟是男子車內欲輕生即時挽回生命

「人生沒有過不了的坎！」清水警分局明秀所巡邏員警林寛、郭福臨，日前執行凌晨4時許巡邏勤務，巡經沙鹿區柬晉東路一偏僻處，發現一輛自小客停放；警方機警的查覺有異，立即上前查看，竟發現車內男子仰躺於駕駛座上意識不清，警方立即將男子拉出車外，並通知救護車到場救護，如及時雨從鬼門關救回一條寶貴的生命。

警方指出，當該男子稍微恢復意識，情緒非常的激動，經警方安撫情緒後送再往醫院救治，所幸生命無大礙，目前已返家休養。家屬表示，日前疑因債務問題致該名男子想不開，未留音訊即離家，感謝警方即時發現，挽回寶貴的生命。

清水警分局明秀派出所長陳宏模說，巡邏員警即時發現挽回一條寶貴生命，成功防止憾事發生；提醒民眾為避免憾事發生，應主動關懷家中情緒不穩的家人，否則將造成家人、親友永遠的傷痛與遺憾；如有需要請撥打安心(防自殺)專線1995、0800-788-600。

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