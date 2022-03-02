55歲港星祝文君是無綫訓練班出身，最讓台灣影迷知道的代表作是在《食神》客串記者，採訪「瀨尿牛丸」一幕讓人印象深刻，而今2日傳出她因肺癌在家中去世，享年55歲，震驚演藝圈。

祝文君是香港無綫電視第三期藝員進修班，之後簽約成為無綫旗下藝人，她出道多以主持節目為主，先後主持過《香港早晨》、《K-100通訊站》、《娛樂新聞眼》、《城市追擊》、《六合彩》、等，而她主持的《城市追擊》時被周星馳相中，將她外景主持的功力納入《食神》中改成《城市睇真D》，而祝文君化身主播去採訪能讓厭食病人也愛吃的「瀨尿牛丸」，八兩金一句台詞「自從我吃過瀨尿牛丸之後，腦筋就靈了很多」反差成為經典，如今傳出離世消息，令好友們感到惋惜。

根據《東網》報導，祝文君離世前家人都在身邊陪伴，沒有痛苦走完這段路，當去世消息轉告好友時，都不知她罹癌。祝文君以往參演電視劇的演出中，經常扮演師奶、三姑六婆、慈母等，而她最後有演出的作品《童時愛上你》尚未播出，卻已經成為她的遺作。

祝文君客串《食神》採訪星爺。（圖/祝文君微博）